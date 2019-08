Calciomercato Inter News/ Fonseca blocca Edin Dzeko? (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter sembra ora legato molto al futuro di Mauro Icardi. Considerata certa la sua partenza si lavora già all’acquisto di un altro calciatore. Ormai da diverse settimane si parla di Edin Dzeko che però continua a giocare e segnare in amichevole con la maglia della Roma. Alla fine della gara contro il Real Madrid ha voluto esprimere il suo parere, sul caso, Pablo Fonseca che in conferenza stampa ha sottolineato: “Edin Dzeko ha sempre dimostrato impegno, fin dal primo giorno che sono arrivato io qui. Per il momento fa parte della nostra rosa e contiamo molto su di lui. Finché non succederà qualcosa di diverso il calciatore farà parte della Roma“. Intanto però la Repubblica parla di affare che nelle prossime giornate potrà diventare ufficiale.

Calciomercato Inter news, Conte blocca Esposito? E Politano…

Antonio Conte è rimasto impressionato dalla crescita di Sebastiano Esposito che improvvisamente è diventato uno dei nomi scottanti del calciomercato dell’Inter. Sono molti i club di seconda fascia che vorrebbero in prestito il classe 2002, tra queste Roma e Lazio che vorrebbero il suo cartellino nell’offerta che dovrebbe portare a fare il percorso inverso a Edin Dzeko e Sergej Milinkovic-Savic. Conte però pare aver bloccato del tutto il calciatore che dovrebbe essere, nei suoi piani, il quarto attaccante dietro a Lukaku, Dzeko e Lautaro. Sempre davanti invece sembra scontata la partenza di Matteo Politano che piace molto ad Atalanta, Fiorentina e Roma. Di certo però per strapparlo ai meneghini servirà un’offerta importante.

