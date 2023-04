Calciomercato Inter News/ Kessié può arrivare per Brozovic, Sarri è più di un’idea

CALCIOMERCATO INTER: KESSIE PER BROZOVIC, SI PUÒ FARE

Le vie del calciomercato Inter, almeno una delle vie, passano curiosamente dal ritorno di Leo Messi al Barcellona. Non è un mistero che i catalani vogliano riportare a casa la Pulce, dopo due stagioni nel Psg; è verosimile pensare che lo stesso Messi non disdegni l’opportunità, ma perché l’affare – tutto da verificare nel concreto – diventi una realtà c’è bisogno che un Barcellona non esattamente stabile dal punto di vista economico (per usare un eufemismo) riduca il proprio monte ingaggi, e questo naturalmente significa cedere calciatori dal contratto pesante. Un esempio? È abbastanza lampante, e risponde al nome di Franck Kessié.

Calciomercato Milan News/ Adli-Mazzocchi, scambio in vista. Keita per la mediana?

L’ivoriano, grande protagonista nello scudetto del Milan, potrebbe finire a giocare sull’altra sponda del Naviglio: all’Inter piace parecchio, al Barcellona è stato impiegato poco, con l’esplosione di Pedri e Gavi gli spazi saranno sempre più ridotti. Ecco perché Kessié può vestire il nerazzurro; resta in piedi, secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi di calciomercato che porterebbe Marcelo Brozovic in Catalogna, ricordando che il cartellino di Kessié ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. È ancora presto per fare le somme sulla trattativa, che però esiste e potrebbe realmente andare in porto.

Calciomercato Napoli News/ Asensio per il post Lozano, il Manchester City tenta Kim

SARRI NEL MIRINO PER LA PANCHINA

Nel frattempo le valutazioni del calciomercato Inter riguardano anche l’allenatore: più volte si è detto che Simone Inzaghi sarebbe al capolinea della sua avventura nerazzurra, la realtà è che questa stagione potrebbe chiudersi con altri tre trofei (Coppa Italia e Champions League dopo la Supercoppa) e chiaramente con un trionfo in Europa Inzaghi sarebbe confermato, non così certa invece la sua permanenza anche mettendo in bacheca la seconda Coppa Italia consecutiva. Tra i profili che interessano maggiormente l’Inter c’è quello di Maurizio Sarri.

L’aver portato la Lazio al secondo posto in campionato ha aumentato le quotazioni del tecnico toscano. Sarri è in parola con i biancocelesti: vorrebbe restare, ma ha chiesto a Claudio Lotito alcune garanzie in termini di calciomercato (si parla di 4-5 calciatori di livello) e la qualificazione in Champions League in questo senso sarebbe determinante. Al momento è difficile ipotizzare che Sarri possa diventare il nuovo allenatore dell’Inter, ma al termine della Serie A mancano sette giornate e la lotta per il quarto posto è serratissima: da qui a poche settimane potrebbe realmente succedere di tutto, in campo come negli uffici di calciomercato…

Mateo Retegui/ Rumors di calciomercato: l'Inter ci prova ma occhio all'Eintracht...

© RIPRODUZIONE RISERVATA