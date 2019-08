Calciomercato Inter News / “Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko…” (Ultime Notizie)

L’operatore di calciomercato Fabrizio Ferrari ha promosso a pieno voti l’ultimo acquisto in prospettiva dell’Inter, Kinkoué. “Stiamo parlando di un giocatore di grande fisicità – ha dichiarato ai media – l’Inter ha fatto un investimento in ottica futura. Un difensore centrale mancino, già questa è una particolarità perché non ce ne sono tanti. I nerazzurri hanno fatto una bella operazione di mercato”. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha poi commentato le mosse e le idee meneghine, guardandole da una prospettiva più generale: “L’Inter è in un momento di attesa. Ha fatto una grande offerta al Manchester United, quella della Juve però comprende un calciatore importante. Bisognerà capire cosa pensa Dybala di questa situazione. Lukaku? Mi aspetto una sorpresa. Un rilancio dell’Inter. Dzeko? Un giocatore straordinario, concreto. Con un rendimento di alto livello. Magari ha dei periodi in cui non fa gol ma può starci. È un grande calciatore”

Calciomercato Inter, per Paganin non c’è solo Dzeko

Tra gli obiettivi di calciomercato dell’Inter non ci sarebbero solo Lukaku ed Edin Dzeko. L’ex nerazzurro Antonio Paganin è convinto che la società stia vagliando diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e apre a possibili sorprese nel corso delle prossime settimane, come ha spiegato ai microfoni di TMW RADIO durante un’intervista. “Lukaku va alla Juventus anzichè all’Inter? Non penso che l’Inter abbia soltanto un piano, ne avrà anche uno B e uno C. Personalmente se devo spendere una cifra vicina agli ottanta milioni di euro, preferisco spenderli per un altro profilo da far coesistere con Dzeko, che reputo molto forte”.

