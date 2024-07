CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Kurzawa per sostituire Buchanan, finalmente arriva Zielinski (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ORA KURZAWA?

Il calciomercato dell’Inter è alle prese con una sostituzione per cause di forza maggiore, nello scacchiere della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tajon Buchanan, esterno dell’Inter, sarà assente dai campi per un periodo di 4-6 mesi a causa di una frattura della tibia subita durante un allenamento con la Nazionale negli Stati Uniti, dove si trovava per disputare la Copa America. L’Inter sta valutando alternative di calciomercato e sta considerando l’ingaggio di Layvin Kurzawa, esterno sinistro svincolato.

Beppe Marotta sta esaminando la possibilità di ingaggiare il francese, che ha una significativa esperienza internazionale ma ha spesso mostrato discontinuità nella sua carriera. Kurzawa, classe 1992, ha giocato per molti anni nel PSG, ma nelle ultime due stagioni ha collezionato solo 3 presenze con il Fulham nel 2022-2023 e una breve apparizione di 8 minuti con il PSG nel 2023-2024. In passato, è stato spesso accostato a squadre italiane, senza però mai trasferirsi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FINITA L’ATTESA PER ZIELINSKI

Il calciomercato dell’Inter fa registrare l’ufficialità di un acquisto che era ormai archiviato da diversi mesi. Piotr Zielinski è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo essere stato a lungo promesso sposo del club, l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato con il deposito del contratto in Lega. L’Inter ha così assicurato un colpo di grande esperienza a centrocampo, anticipando la concorrenza.

Zielinski, recentemente eliminato da Euro 2024 con la sua Nazionale, ha salutato il Napoli pochi giorni fa, in seguito alla scadenza del suo contratto con i partenopei. Arrivando a parametro zero, il polacco rafforza ulteriormente il centrocampo nerazzurro, firmando un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione. Il suo ingaggio sarà di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, pesando per 8,33 milioni di euro lordi sulle casse del club.

