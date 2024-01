CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zielinski per giugno, Inzaghi sogna Milinkovic (3 gennaio 2024)

Quando si discute della strategia di calciomercato dell’Inter, spesso è difficile comprendere le reali intenzioni del club. Beppe Marotta, insieme a Piero Ausilio, si dimostra abile nel confondere la stampa, anche se ha chiaramente parlato degli obiettivi e delle necessità. Per quanto riguarda gennaio, non ci sono molti dubbi: l’Inter desidera coprire in questo calciomercato le lacune emerse nella rosa, soprattutto a centrocampo, dopo aver sistemato la pratica Buchanan.

Calciomercato Inter News/ Nuova beffa dai bianconeri, ma Marotta ha una sorpresa (29 dicembre 2023)

In questo contesto, sembra che l’Inter abbia chiare intenzioni: il primo colpo che vogliono chiudere riguarda Zielinski. Il giocatore del Napoli ha rifiutato il rinnovo di contratto e sembra aver già un accordo con l’Inter per la prossima stagione. A meno di sorprese, il polacco vestirà la maglia nerazzurra da giugno. Nel frattempo, un altro nome domina le ipotesi di calciomercato e i sogni dell’Inter: Milinkovic-Savic, su cui ci sono sviluppi interessanti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zielinski e Lucas Vaszquez obiettivi reali (29 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA CHIAVE PER MILIKOVIC

Qualche giorno fa, Marco Barzaghi aveva accennato alle voci di calciomercato che circolavano riguardo a un possibile ritorno di Milinkovic-Savic all’Inter. “Il nome di Milinkovic-Savic torna ad essere associato all’Inter. Sembra stanco dell’Arabia Saudita, nonostante l’alto stipendio.” Con queste parole, Barzaghi indicava che c’erano voci in tal senso. Oggi cerchiamo di comprendere la fattibilità di questa operazione. Innanzitutto, Sergej è vincolato all’Al-Hilal da un contratto fino al 2026 con cifre considerevoli. Pertanto, l’elemento decisivo in una possibile trattativa potrebbe essere la sua volontà ferrea di tornare in Italia, e soprattutto in Europa.

Calciomercato Inter news/ Armando Broja alternativa a Taremi? Ma il prezzo... (28 dicembre 2023)

Alcuni suggeriscono che ciò potrebbe essere effettivamente in corso: il giocatore potrebbe essere stanco della permanenza in Arabia e disposto ad accettare una riduzione significativa dello stipendio per tornare al calcio di alto livello. L’Al-Hilal, a sua volta, potrebbe facilmente trovare un sostituto. Zhang lo segue da tempo, Inzaghi lo apprezza molto, avendolo visto crescere, e Marotta lo aveva già cercato alla Juventus. Insomma, tutti gli ingredienti sembrano presenti. Chissà che qualcosa non si stia già muovendo dietro le quinte. L’attrattiva dello Scudetto potrebbe giocare un ruolo fondamentale per attirare di nuovo Milinkovic in Serie A.











© RIPRODUZIONE RISERVATA