CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lindelof o Djalò per rimpiazzare il partente Skriniar

Calciomercato Inter news, Lindelof o Djalò al posto di Skriniar

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Milan Skriniar al PSG continua a tenere banco in casa Inter. I dirigenti, che avrebbero deciso di trattenere il calciatore fino a giugno quando potrà partire a parametro zero, stanno in ogni caso valutando alcuni profili per sostituire il difensore slovacco. Secondo le indiscrezioni porvenienti dalla redazione di Sky Sport, i nomi più caldi per i nerazzurri in questo senso sono quelli di Victor Lindelof del Manchester United e Tiago Djalò del Lille. Difficile che lo svedese o il portoghese arrivino subito a Milano vista l’intenzione dell’Inter di aggiudicarsi un nuovo innesto con la formula del prestito.

Calciomercato Inter news, il commento del tecnico Simone Inzaghi

In attesa della chiusura del calciomercato proseguono gli impegni ufficiali anche per l’Inter che ieri sera ha battuto in trasferta ed in rimonta la Cremonese. Al termine della gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha avuto modo di parlare di due calciatori chiacchierati in fase di mercato come Lukaku e Correa oltre a dribbare le domande sul futuro di Skriniar: “Lautaro-Dzeko la coppia migliore? Stanno bene, ma stanno tornando anche Lukaku e Correa. Sono stati condizionati dagli infortuni e si stanno allenando nel migliori dei modi. Stasera han giocato 20′ e la loro condizione crescerà anche perché ci sono tante gare da affrontare. Il futuro di Skriniar? Queste domande van fatte a Marotta e Ausilio. Milan è un grande professionista e si allena sempre al massimo, poi quello che succederà non lo so. Io mi concentro sul campo e sui giocatori che avrò a disposizione”.

Calciomercato Inter news, rinnovare i contratti di Bastoni e Calhanoglu

L’Inter, almeno secondo i rumors, non vuole più ritrovarsi a vivere una situazione simile a quella di Skriniar nelle prossime finestre di calciomercato. Per questa ragione i nerazzurri stanno pensando ai rinnovi dei contratti sia di Alessandro Bastoni che di Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza a giugno del 2024 e dunque al termine della prossima stagione. Una volta prolungato il rapporto con i due, allora l’Inter potrà pensare di valutare eventuali offerte da parte delle varie pretendenti senza rischiare di perderli a zero o di doverli svendere poichè decisi a partire.

