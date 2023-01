Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, addio Inter: ha già firmato e mister Inzaghi…

Calciomercato news, contratto già firmato per Milan Skriniar al PSG

La strada che porta Milan Skriniar al PSG sembra ormai essere tracciata definitivamente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore avrebbe già firmato il contratto con i francesi per la prossima stagione ma resta da capire se lo slovacco si trasferirà in Ligue 1 in questa o nella prossima sessione di calciomercato. L’Inter ha infatti rifiutato la proposta da 10 milioni di euro dei parigini per avere subito il difensore ex Sampdoria, valutandolo non meno di 20 milioni.

Calciomercato news, le parole di miste Inzaghi su Skriniar al PSG

Intanto ieri sera l’Inter è riuscita a vincere in rimonta sul campo della Cremonese ma nel post partita il tecnico nerazzuro Simone Inzaghi ha toccato l’argomento Skriniar-PSG dribblando le domande dei giornalisti e passando la palla ai dirigenti: “Queste domande van fatte a Marotta e Ausilio. Milan è un grande professionista e si allena sempre al massimo, poi quello che succederà non lo so. Io mi concentro sul campo e sui giocatori che avrò a disposizione”.

Calciomercato news, Skriniar al PSG sicuramente dalla prossima stagione

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG sono quindi abbastanza scarse per questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I transalpini dovrebbero aumentare di almeno 5 milioni di euro la proposta iniziale per aggiudicarsi subito il ventisettenne sebbene l’Inter non abbia appunto alcuna fretta di venderlo dato che avrebbe comunque bisogno di sostituirlo sia sul piano tecnico che dal punto di vista numerico.

