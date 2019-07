CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku, l’agente mette fretta a Marotta! (Ultime notizie)

L’obiettivo di calciomercato numero uno in attacco per la nuova Inter di Antonio Conte è sempre Romelu Lukaku, ma il temporeggiare del club nerazzurro nella trattativa con il Manchester United non sta convincendo l’agente del bomber belga, Federico Pastorello. Il procuratore ha invitato l’Inter ad accelerare per una trattativa che, per concretizzarsi, deve entrare nel vico: “Non ci sono novità particolari, ho parlato con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo, le decisioni le prenderanno loro, noi non stabiliamo i tempi. Se l’Inter vuole il giocatore, deve sbrigarsi. Non conosco le cifre, non li faccio io i numeri. Magari sono quelli che hanno in mente realmente, bisogna chiedere alla società. L’Inter sta seriamente provando a prenderlo, è un obiettivo dichiarato. Non è detto che si raggiungano sempre, però resta un obiettivo concreto. Al momento è un sogno difficile.” Lukaku resta però in stand by come altre trattative che stanno vedendo l’Inter coinvolta nelle ultime settimane.

CALCIOMERCATO INTER: BARELLA E DZEKO, CHE SI FA?

Conte ha infatti indicato dei nomi molto precisi per un calciomercato che è decollato in casa Inter per dei nomi importanti, su tutti quello di Godin che rinforza una difesa già dotata di titolari importanti come De Vrij e Skriniar, e di Lazaro e Sensi a centrocampo. Ma ci sono due nomi, oltre a quello di Lukaku, sui quali l’Inter sta temporeggiando da tempo. Su Barella del Cagliari la giornata di mercoledì non ha portato aggiornamenti particolari, il centrocampista vuole i nerazzurri ma i sardi hanno sottolineato un accordo con la Roma che si concretizzerà se l’Inter, alla stregua del caso-Lukaku, con accelererà le sue mosse. Per quanto riguarda Edin Dzeko, che proprio il belga dovrebbe affiancare sul fronte d’attacco, sarà probabilmente l’affare Barella: se le due squadre arrivassero ai ferri corti, l’Inter potrebbe mollare la pista relativa al bosniaco, portando a scadenza Dzeko che ha già fatto sapere di non temere il fatto di poter chiudere il suo contratto con la Roma per poi lasciarla a parametro zero.

