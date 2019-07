CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku, stallo pericoloso! (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter attende da tempo la fumata bianca per l’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro dal Manchester United. Gianluca Di Marzio ha spiegato a “Calciomercato – L’originale” su Sky come il passare del tempo non sia propriamente un alleato del club in questo momento, e lo stallo potrebbe portare l’affare pericolosamente vicino alla rottura: “L’Inter spera ancora di trovare l’intesa per Lukaku, ma al momento non c’è ancora alcun tipo di accordo con il Manchester United. In questi giorni l’Inter preparerà un’offerta per provare ad avvicinarsi alle richieste degli inglesi, che non intendono scendere sotto gli 83 milioni come conguaglio accettabile per lasciar partire il centravanti belga. E’ la cifra chiesta nell’incontro avuto la scorsa settimana con Piero Ausilio. L’Inter, tra parte fissa e bonus, cercherà di formulare un’offerta per avvicinarsi a quel tipo di richiesta: vediamo se basterà, ricordiamo che il mercato inglese chiuderà il prossimo 7 agosto, quasi un mese prima rispetto a quello italiano e in caso di cessione il Manchester United dovrà trovare un sostituto.”

Calciomercato Inter News, Icardi può attendere

Il calciomercato dell’Inter ha al momento priorità ben precise e sempre secondo Gianluca Di Marzio la cessione di Mauro Icardi non fa parte di queste impellenze: “Mauro Icardi? Credo che la Juventus oggi abbia altre priorità, intanto perché ha quattro prime punte e prima devono uscirne. Credo che in attacco Fabio Paratici voglia prendere Federico Chiesa che rappresenta la priorità della Juventus, quindi Icardi sarà un discorso di fine calciomercato, se lo sarà.” Anche perché le valutazioni, se la situazione relativa a Lukaku non dovesse sbloccarsi entro dieci giorni, potrebbero cambiare anche per l’argentino che potrebbe trasformarsi in una preziosa pedina di scambio per arrivare ad obiettivi in precedenza non presi in considerazione. Nel frattempo Icardi si allenerà lontano dalla squadra e dopo aver lasciato il ritiro non prenderà parte alla tournée americana.

