Calciomercato Inter news/ Marotta frena su Lukaku: “Distanze da limare”

Calciomercato Inter news, qual è la verità sul ritorno di Lukaku?

Il calciomercato dell’Inter negli ultimi giorni ruota tutto attorno al nome di Romelu Lukaku: il possibile ritorno del belga sta infiammando la fantasia dei tifosi nerazzurri e si è parlato di un possibile accordo col Chelsea già trovato per 10 milioni di euro pù un ingaggio da 7,5 milioni annui per il centravanti.

Ai microfoni di “Radio Anch’Io Sport” però l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha spietato che la trattativa di calciomercato è ancora lontana dalla sua definitiva conclusione: “Posso dire che oggi non sarà il giorno dell’annuncio di Lukaku. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le strade, senza avere paura di non arrivare all’obiettivo. La pista Lukaku è percorribile ma ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà“.

Calciomercato Inter: il tempo degli annunci ufficiali è ancora lontano per Lukaku ma potrebbe arrivare già nella giornata di oggi per quanto riguarda il rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi. Con due titoli messi in bacheca, dopo la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma allo stesso tempo con la delusione per lo Scudetto sfumato in maniera rocambolesca e finito tra le mani dei rivali del Milan, il tecnico era rimasto comunque con un residuo anno di contratto.

Si è trovato subito l’accordo per il prolungamento di un ulteriore anno, fino al 2024, con tanto di opzione per quello successivo: dunque le basi dell’avventura di Simone Inzaghi all’Inter potrebbero essere di durata quadriennale, ovviamente cercando quel potenziamento della rosa che potrebbe portare l’arrivo di Lukaku e Dybala in attacco, ma potrebbe far registrare il necessario sacrificio di Milan Skriniar, con un’offerta molto sostanziosa del Paris Saint Germain pronta ad essere recapitata dopo i primi ammiccamenti tra i due club.

