Calciomercato Inter News/ Miranda sblocca l’affare Dzeko? (ultime notizie)

Non tramonta l’idea Edin Dzeko nel calciomercato dell‘Inter in questa torrida estate 2019. Il club nerazzurro infatti ha già deciso a chi affidare le chiavi del suo attacco e in un modo o nell’altro arriverà alla punta bosniaca. Secondo FcInterNews si potrebbe aprire uno scenario molto interessante. Tra gli epurati da Antonio Conte rischia di finire Joao Miranda, centrale di difesa di grande esperienza ma che ha davanti a sé giocatori importanti come Skriniar, De Vrij e ora anche Godin. La Roma è alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Kostas Manolas al Napoli e tutto sembra portare a uno scambio molto più facile di quanto si possa immaginare. Attenzione però anche alla pista Romelu Lukaku che non tramonta, visto che l’idea è quella di portare a Milano due attaccanti di primissimo livello.

Calciomercato Inter News, blindato Perisic (ultime notizie)

Tra i calciatori che potranno giovare dell’arrivo di Antonio Conte c’è sicuramente Ivan Perisic. Il calciomercato dell’estate 2019 sembrava destinato a vederlo protagonista assoluto, l’ex Wolfsburg però da qualche settimana ha fatto perdere completamente le sue tracce, senza dunque essere disturbato sulle sue possibili decisioni. A lungo si era parlato della possibilità di vedere un club importante puntarlo con decisione, ma ora tutto è cambiato. Antonio Conte potrebbe anche decidere di offrirgli un ruolo di sacrificio, magari come a esterno a tutta fascia di un 3-5-2. L’ultima stagione è stata complicatissima per il calciatore, spesso bersagliato dalle polemiche e anche pronto a finire all’interno di scandali tutti risolti prontamente dalla società. Vedremo dunque se l’affare sarà confermato o meno.

