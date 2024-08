CALCIOMERCATO INTER NEWS, OFFERTA RIFIUTATA PER MORATO

La dirigenza dell’Inter ha il suo bel da fare in questi giorni di calciomercato estivo al fine di migliorare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi per la stagione che sta ufficialmente per cominciare. Il reparto più caldo in questo senso, ovvero quello in cui i nerazzurri vorrebbero ancora aggiungere qualcosa, è quello arretrato, dove prosegue appunto la ricerca di un nuovo difensore anche a causa dell’infortunio rimediato dal canadese Buchanan a inizio estate.

I nomi sul taccuino di Marotta ed Ausilio non mancano di certo anche se nelle scorse ore sembrano essere in rialzo le quotazioni riguardanti il possibile approdo all’Inter di Morato, ventitreenne sotto contratto con il Benfica. Secondo quanto rivelato da A Bola però i dirigneti del club lusitano avrebbero già respinto una prima offerta interista per il cartellino del sudamericano poichè ritenuta troppo bassa. Staremo dunque a vedere se i lombardi rialzeranno o decideranno di virare su altri elementi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SATRIANO VERSO LA SPAGNA

Detto del reparto arretrato, in casa Inter si sta ragionando anche su qualche partenza per questa fase finale della finestra di calciomercato. Tra i calciatori che non dovrebbero trovare molto spazio in campo nella stagione ormai alle porte c’è senza dubbio il nome di Martin Satriano, il quale ha in ogni caso già rifiutato l’opzione riguardante il possibile ritorno al Brest. Sulle sue tracce si registra comunque l’interesse del Betis di Siviglia che potrebbero tentare di accaparrarselo per 6/7 milioni di euro. Bisognerà poi vedere se l’Inter deciderà di liberare anche un altro attaccante visti i tanti rumors riguardanti Marko Arnautovic e, soprattutto, Joaquin Correa.