CALCIOMERCATO INTER NEWS: NUOVI OBIETTIVI IN DIFESA

Il calciomercato Inter è ancora alla ricerca di un difensore mancino per il ruolo di vice-Bastoni nel ruolo di “braccetto” sinistro. Simone Inzaghi ha dichiarato che “manca ancora qualcosa dietro” dal mercato. Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono impegnati nel tentativo di soddisfare le richieste dell’allenatore. Tra i nomi seguiti c’è Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003. Attualmente sotto contratto con il Club Atletico Talleres fino a dicembre 2025, Palacios è in prestito all’Independiente Rivadavia fino al 31 dicembre, dove ha già totalizzato 16 presenze.

In Europa, l’Inter sta monitorando Mikayil Faye, giovane difensore senegalese proveniente dalla cantera del Barcellona, sotto contratto fino a giugno 2027. Sebbene sia già stato convocato in prima squadra, non ha ancora debuttato. Faye, rappresentato dall’agente Juanma Lopez, noto per gestire Alvaro Morata e Mario Pasalic, è apprezzato per la sua forza fisica, ma necessita di ulteriore sviluppo tattico. Un’opzione più pronta, ma anche più costosa, è Felipe Rodrigues da Silva, detto Morato, difensore brasiliano del Benfica, classe 2001. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, il Benfica ha rifiutato un’offerta di 18 milioni di euro dall’Inter per Morato, che è sotto contratto fino a giugno 2027.

Il calciomercato Inter attende ancora la mossa del Genoa su Albert Gudmundsson. Secondo Andres Blazquez, amministratore delegato del club rossoblu, sull’islandese da tempi obiettivo dei nerazzurri i Grifoni non faranno mosse prima di aver reperito un sostituto. Ha spiegato Blazquez ai microfoni di Tuttosport: “Per Albertci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa“.

Blazquez è stato lapidario: “Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà“. Marotta resta però fiducioso sulle possibilità di un affare che potrebbe chiudersi nelle ultime ore di mercato: il fatto che Gudmundsson fosse ormai promesso sposo della Fiorentina, con la trattativa che poi non si è concretizzata, ha fatto tornare l’Inter in pole position.

