CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ndoye, servono 25 milioni, Sugawara se parte Dumfries (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHI E’ DAN NDOYE?

Il calciomercato dell’Inter continua a fare la conta dei nomi, con il club nerazzurro che punta a ottenere risposte per alcuni reparti da rinforzare. Tra le principali novità ci sono le trattative per Dan Ndoye e l’alternativa a Denzel Dumfries, individuata in Sugawara, un promettente difensore giapponese che potrebbe regalare quel surplus di dinamismo che Simone Inzaghi richiede sempre sulle fasce per il suo 3-5-2, sicuramente il lavoro degli esterni è stato una delle armi segrete per la conquista dello Scudetto dei nerazzurri.

Dan Ndoye, giovane talento svizzero in forza al Bologna, dove ha conquistato quest’anno una storica qualificazione in Champions League è noto per la sua velocità e abilità nel dribbling e può giocare sia come ala destra che sinistra, offrendo flessibilità tattica all’allenatore Simone Inzaghi. Il costo del trasferimento si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerata al momento eccessiva dalla dirigenza nerazzurra ma si può trattare, considerando che Ndoye andrebbe a recuperare un reparto che vanta già la presenza di Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALTERNATIVA DALL’ORIENTE PER DUMFRIES

Il calciomercato dell’Inter si sta interrogando anche sulla possibilità della cessione di Denzel Dumfries all’Aston Villa, l’Inter è alla ricerca di un sostituto all’altezza. Una delle opzioni più interessanti è il difensore giapponese classe 2000, Yukinari Sugawara. Attualmente in forza all’AZ Alkmaar, Sugawara ha dimostrato ottime capacità difensive e una buona propensione offensiva, caratteristiche che lo rendono un candidato ideale per il ruolo di terzino destro. La sua giovane età e il potenziale di crescita lo rendono un’opzione allettante per l’Inter, che cerca di combinare esperienza e gioventù nella sua rosa.











