CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Non solo rinnovi: Buongiorno in difesa, l’Aston Villa su Dumfries (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TRA BUONGIORNO E GUDMUNDSSON

Il calciomercato dell’Inter fa registrare nuovi interessamenti e anche proposte improvvise. Sicuramente Marotta sta cercando di accontentare Simone Inzaghi per la difesa, serve un innesto e Buongiorno del Torino potrebbe essere il primo indiziato. Il costo del cartellino è alto, considerando che il Toro è sempre una bottega storicamente molto cara, ma considerando che i nerazzurri si sono mossi su diversi parametri zero come Taremi e Zielinski, l’arrivo di Buongiorno potrebbe essere un regalo per il mister consolidando il gruppo di giocatori nerazzurri nel giro della Nazionale

L’Inter ha recentemente concluso un vertice in sede durante il quale sono stati definiti i dettagli per un doppio colpo da 60 milioni di euro. I due giocatori coinvolti sono appunto Alessandro Buongiorno e anche il genoano Gudmundsson, di cui abbiamo già parlato pochi giorni fa. Sarebbe un investimento importante che farebbe capire però come Oaktree sia intenzionata a fare sul serio e soprattutto permetterebbe all’Inter di reinvestire anche i proventi delle cessioni che si stanno stagliando all’orizzonte.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES VERSO LA PREMIER?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe fare registrare dunque anche qualche addio importante, come la cessione di Denzel Dumfries all’Aston Villa. La partenza dell’esterno olandese porterebbe un’importante entrata nelle casse del club, come detto da reinvestire in altri settori del campo. Dumfries, arrivato all’Inter nel 2021, ha avuto un impatto significativo con le sue prestazioni dinamiche sulla fascia destra, ma la sua partenza apre ora nuove opportunità di mercato per il club nerazzurro che incasserebbe dai Villans circa 28 milioni di euro.

La strategia di calciomercato dell’Inter prevede un mix di acquisizioni di talento giovane e di esperienza per mantenere alta la competitività della squadra.











