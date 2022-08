CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Niente Spagna per Lautaro, Pinamonti via e piace Akanji

Calciomercato Inter news: Lautaro resta, Akanji o Acerbi per la difesa

L’Inter deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri grandi club nei confronti dei suoi campioni anche in questa sessione di calciomercato estivo. Capitolo Skriniar-PSG a parte, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez avrebbe recenemente rifiutato due proposte importanti provenienti dal Barcellona, che poi ha preso Lewandowski dal Bayern Monaco, e dall’Atletico Madrid. Il Toro sta bene in nerazzurro ed è contento di poter tornare a giocare in coppia col suo amico Lukaku.

In difesa invece i lombardi proseguono la ricerca di un nuovo difensore centrale. La pista che riporterebbe Francesco Acerbi della Lazio a Milano, avendo già vestito la maglia del Milan, rimane aperta ma rappresenterebbe soltanto una soluzione low cost rispetto all’obiettivo individuato in Manuel Akanji, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund tra un anno, ovvero nel giugno del 2023.

Nel frattempo l’Inter, dopo la rescissione del contratto di Alexis Sanchez, ha salutato un altro attaccante in questa finestra estiva di calciomercato cedendo Andrea Pinamonti al Sassuolo. Cercato da Atalanta, Monza e Salernitana, alla fine la punta si è trasferita in neroverde, come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito degli emiliani: “Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo calciatore del Sassuolo. Il calciatore classe 1999 arriva in prestito con obbligo di acquisto dall’Inter. L’attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027. Operazione da 20 milioni di euro.”

