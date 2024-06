CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Martinez il vice-Sommer? Inzaghi spinge per Gudmundsson (oggi 4 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NOVITÀ IN PORTA?

Il calciomercato dell’Inter ha già definitivo alcune mosse importanti, come gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero e un altro colpo su questa falsariga potrebbe essere quello di Memphis Depay: tra le operazioni di secondo piano, l’Inter è alla ricerca di un vice per il portiere Yann Sommer e tra i nomi considerati c’è Josep Martinez del Genoa. L’agente del giocatore ha dichiarato che il futuro di calciomercato di Martinez è ancora in fase di valutazione, ma ha confermato l’interesse dell’Inter.

Martinez è reduce da una stagione sicuramente soddisfacente al Genoa, club con cui ha vissuto tra i pali la risalita dalla Serie B e che ha poi consolidato nel massimo campionato con prestazioni importanti. L’estremo difensore spagnolo sa bene che arrivando in nerazzurro perderebbe la titolarità di cui ha potuto godere nella sua esperienza sotto la Lanterna, ma l’impressione è che la prospettiva di giocare la Champions League con i Campioni d’Italia potrebbe convincerlo a cambiare la sua dimensione da portiere.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, C’È UNA “CONNECTION” COL GENOA?

Per il calciomercato dell’Inter un’altra notizia rilevante riguarda l’interesse sempre più concreto per Albert Gudmundsson: il tecnico Simone Inzaghi ha espresso chiaramente la sua preferenza per l’islandese, vedendo in lui un rinforzo importante per l’attacco della squadra nella prossima stagione. La dirigenza dell’Inter, rappresentata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, è al lavoro per accontentare il tecnico: proprio il ds nei giorni scorsi, come riportato da Sportitalia, aveva già mandato in scena un incontro per parlare di Gudmundsson ma ha ricevuto anche input precisi dal Genoa. I rossoblu mirano a cedere l’islandese per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro e si potrebbe scatenare un’asta come già avvenuto in gennaio per Dragusin, passato a peso d’oro dal Genoa al Tottenham. L’Inter resta alla finestra per capire se davvero, tra Martinez e Gudmundsson, si potrà avviare questa “connection” col Genoa.











