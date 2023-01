CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Nuove pretendenti per Dumfries e Skriniar

Calciomercato Inter news, anche il Bayern Monaco vorrebbe Dumfries

Il calciomercato invernale in casa Inter potrebbe essere un momento di programmazione per il futuro viste le difficoltà di tipo finanziario in cui versa il club, incapace di effettuare grandi operazioni in entrata senza vendere prima uno o due dei suoi campioni a cifre elevate. Per questa ragione i nerazzurri potrebbero compiere almeno un sacrificio cedendo o l’esterno Denzel Dumfries oppure il centrale Milan Skriniar.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar entro fine gennaio, nuovo prestito per Lukaku

Per quanto riguarda l’olandese, gli inglesi del Chelsea sembrano essere i principali candidati ad accaparrarselo da ormai diverse settimane, replicando oltretutto quanto accaduto con Hakimi, passato appunto al Paris Saint-Germain. Tuttavia, su Dumfries si registra anche l’interesse del Bayern Monaco che potrebbe decidere di non proseguire con Pavard, come spiegato dal direttore Salihamidzic: “Abbiamo grandi obiettivi, cercheremo di risolvere i problemi avuti nelle fasi iniziali. Dobbiamo capire cosa sia meglio per entrambe le parti”.

Calciomercato Inter news/ Inzaghi: "Dirigenti sempre attenti, Skriniar non preoccupa"

Calciomercato Inter news, per Skriniar spunta pure il Liverpool

Il tormentone di calciomercato legato a Milan Skriniar continua a restare in orbita Inter almeno dalla scorsa estate. Il Paris Saint-Germain non ha affatto nascosto il proprio desiderio di accaparrarsi lo slovacco ma dopo un primo dialogo iniziale, i lombardi non hanno più ricevuto offerte congrue per il cartellino del giocatore in scadenza di contratto a giugno di quest’anno. Lo stesso Skriniar dovrà dare una risposta in merito alla proposta di rinnovo ricevuta dalla sua società attuale sebbene possa firmare con un’altra squadra già a febbraio e per lui si starebbe facendo avanti pure il Liverpool.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Diversi club su De Vrij, duello col Napoli per Ounahi

Calciomercato Inter news, partenze rimandate a giugno

In ogni caso queste due partenze dovrebbero avvenire nella sessione di calciomercato estiva e l’Inter continuerà a poter contare sia su Dumfries che su Skriniar da qui al termine della stagione così da poter affrontare nel migliore dei modi la seconda parte dell’annata calcistica 2022/2023 che si concluderà soltanto a giugno.













© RIPRODUZIONE RISERVATA