CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Offerto Koulibaly e spunta anche il nome di Maguire

Calciomercato Inter news, proposto l’ex napoletano Kalidou Koulibaly

In casa Inter continua a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo al possibile trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain già entro la fine di questa sessione invernale. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri, che stanno cercando un sostituto per lo slovacco in procinto di lasciare Milano visto il contratto in scadenza a giugno, sarebbe stato proposto il profilo di Kalidou Koulibaly da un intermediario. Il difensore approdato al Chelsea dopo la lunga militanza nel Napoli non sembra essere un elemento che rientra nei parametri societari dei lombardi a causa dell’ingaggio da 10 milioni di euro all’anno, proprio uno degli aspetti fondamentali che stanno spingendo Skriniar verso la Ligue 1.

Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, blitz dei francesi: la nuova offerta all'Inter

Calciomercato Inter news, ipotesi Maguire dal Manchester United

Sempre nell’ottica di rimpiazzare il partente Skriniar, l’Inter ha sondato il terreno in Inghilterra per trovare un sostituto in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I nerazzurri avrebbero infatti preso contatto con il Manchester United per parlare di Victor Lindelof ma secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica del Daily Mail, Marotta ed i suoi collaboratori avrebbero anche sondato Harry Maguire, sotto contratto con i Red Devils fino al 30 giugno del 2025. Riserva di Martinez e Varane, stando ai rumors Maguire potrebbe cambiare aria in estate anche se non è da escludere il suo passaggio all’Inter in extremis per questa giornata finale di mercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar smentisce la firma ma si lavora ai suoi sostituti

Calciomercato Inter news, Gagliardini rimane a Milano fino a giugno

Chi non dovrebbe lasciare l’Inter in quest’ultimo giorno di calciomercato invernale è Roberto Gagliardini. Come riportano FcInternews.it e Calciomercato.com, il centrocampista ventottenne era stato sondato dal Nottingham Forest che però non si è spinto oltre senza intavolare una trattativa per aggiudicarselo subito ed il bergamasco pare destinato a restare a Milano fino alla scadenza del suo contratto attualmente prevista per il prossimo 30 giugno 2023.

