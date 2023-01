Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, blitz dei francesi: la nuova offerta all’Inter

Calciomercato news, nuova offerta all’Inter per portare Skriniar al PSG

La sessione di calciomercato invernale sembra destinata a portare Milan Skriniar al PSG subito a gennaio. L’Inter, che ha già rifiutato una prima proposta da 10 milioni di euro, secondo la stampa francese starebbe ricevendo una nuova offerta da 15 milioni di euro più 5 di bonus per aggiudicarsi immediatamente il centrale slovacco, senza quindi aspettare di abbracciarlo a luglio a parametro zero visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Il numero uno del Paris Saint-Germain, il patron Al-Khelaifi, si troverebbe in Italia e stando alle indiscrezioni provenienti da L’Equipe, il suo apporto potrebbe essere decisivo per la chiusura dell’affare. Nei giorni scorsi era anche trapelata la notizia di un virgolettato dello stesso Skriniar in cui affermava di aver già firmato con i parigini per i media slovacchi ma il giocatore ed il suo entourage hanno smentito questa voce.

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG subito a gennaio

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG già entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato rimangono ancora in piedi. Ieri l’amministratore delegato interista Beppe Marotta non si è voluto sbilanciare con Sky Sport al riguardo presso l’Hotel Sheraton di Milano, sede del mercato. Tuttavia, i nerazzurri starebbero già pensando a come sostituire degnamente il difensore ed il nome più caldo per l’immediato sarebbe quello di Merih Demiral, di proprietà dell’Atalanta.

L’ex juventino partirebbe per 20 milioni di euro e con la garanzia dell’obbligo di riscatto ma le parti sembrano lontane dal trovare una soluzione. Nulla da fare per Konstantinos Mavropanos dopo i contatti avuti con i tedeschi dello Stoccarda mentre altri nomi come quello di Giorgio Scalvini sono da considerare per l’estate.

