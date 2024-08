CALCIOMERCATO INTER NEWS, MOTTA LIBERA FEDERICO CHIESA

Il calciomercato dell’Inter potrebbe compiere un’impennata importante in questo mese di agosto secondo le indiscrezioni più recenti emerse negli ultimi giorni. Il ventiseienne Federico Chiesa potrebbe infatti lasciare la sua attuale squadra, ovvero la Juventus, specialmente dopo le parole pronunciate dal nuovo allenatore Thiago Motta, ex interista del Triplete. L’italobrasiliano ha infatti dichiarato, dopo l’amichevole disputata dai bianconeri contro il Brest: “Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato. Noi all’interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti”.

Parole queste che danno quindi il via libera per la partenza di Chiesa, il quale ha il contratto in scadenza con la Juventus solo nel giugno del 2025 e, stando ai rumors, lo stesso giocatore gradirebbe concludere il periodo prefissato a Torino per poi liberarsi a parametro zero. Secondo Tuttosport, il Napoli potrebbe cercare di aggiudicarselo potendo puntare anche su uno scambio con Giacomo Raspadori, attaccante che già nelle passate stagioni non era riuscito a trovare spazio da titolare con continuità con la maglia del club partenopeo ora allenato da Antonio Conte.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CARBONI SI AVVICINA ALL’OM

Oltre al calciomercato in entrata, in casa Inter la dirigenza sta ragionando anche su alcune partenze per quanto riguarda quei calciatori destinati a non trovare spazio agli ordini di mister Simone Inzaghi nella stagione che sta per cominciare. Nello specifico, i nerazzurri starebbero valutando la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto di Valentin Carboni, finito nel mirino del Marsiglia. Stando ai rumors, il giocatore potrebbe trasferirsi ad inizio settimana con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro ed eventuale controriscatto pattuito a 40 milioni. Rimane dunque da stabilire quale sarà il prezzo effettivo per il prestito immediato.