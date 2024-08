CALCIOMERCATO INTER NEWS, OPERAZIONE RABIOT

Il calciomercato dell’Inter sta lavorando a un possibile e sorprendente arrivo di Adrien Rabiot a parametro zero. Rabiot, noto per la sua struttura fisica imponente e il suo piede sinistro raffinato, è considerato uno dei migliori centrocampisti in Europa. Si distingue per la sua capacità di progressione potente e la rapidità nei movimenti con il pallone. La sua versatilità gli ha permesso di essere schierato anche come terzino e esterno sinistro di centrocampo. Simone Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte ma bisognerà prima trovare un accordo con la madre-agente del giocatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC E CORREA ALLA PORTA?

Il calciomercato dell’Inter continua a concentrarsi su Marko Arnautovic e Joaquin Correa, i quali hanno deluso anche nell’ultima amichevole di Pisa, alimentando i rimpianti della dirigenza per aver investito considerevoli somme in due giocatori con una resa sul campo insoddisfacente. Correa, acquistato per 30 milioni di euro dalla Lazio e con uno stipendio di 3,5 milioni netti (circa 6,5 lordi), ha avuto un’esperienza negativa in prestito al Marsiglia e, nonostante alcune offerte da club sauditi, ha finora respinto le proposte.

Arnautovic, pagato 8 milioni dal Bologna e con 35 anni sulle spalle e uno stipendio di 3,5 milioni netti, ha scelto di ignorare gli interessamenti dalla Turchia. La situazione di calciomercato è complessa da gestire per l’Inter, attualmente, Arnautovic e Correa non rientrano nei piani tecnici e potrebbero gravare sul bilancio fino alla scadenza dei loro contratti, prevista per il 30 giugno 2025. Se non si trovasse una soluzione di calciomercato che soddisfi tutte le parti, l’Inter potrebbe optare per la rescissione dei contratti dei due giocatori.