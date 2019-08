CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ore decisive per Perisic al Bayern Monaco! (ultime notizie)

Questo week end di calciomercato potrebbe portare delle risposte sul futuro di Ivan Perisic. Il giocatore dell’Inter si è preso appunto un paio di giorni per prendere una decisione circa la proposta del Bayern Monaco. Lunedì dovrebbe essere la giornata decisiva, con il nerazzurro che comunicherà la sua scelta al club. Il tecnico Kovaz desidererebbe Ivan Perisic in Baviera dopo la trattativa sfumata per Leroy Sané del Manchester City. L’Inter dal canto suo non si oppone ad un’eventuale cessione, anzi vorrebbe liberarsi di Perisic a titolo definitivo. Il Bayern, invece, sembra al momento orientato a presentare un’offerta di prestito con eventuale riscatto. Quindi anche le due società dovranno sedersi attorno ad un tavolo per trovare una quadra su Perisic e definire eventualmente tutti i dettagli di una trattativa che sta per entrare nel vivo.

Calciomercato Inter News, per Antonio Cassano annullato il gap con la Juventus

Il colpo di mercato Lukaku ha notevolmente innalzato il livello tecnico dell’Inter, tanto da ridurre le distanze dalle prime delle classe. Addirittura, secondo l’ex Antonio Cassano, i nerazzurri avrebbero annullato il gap con la Juventus con l’acquisto di Lukaku e mister Conte in panchina. Ai microfoni di Sportweek ha dichiarato: “Stavolta lo Scudetto lo vince l’Inter davanti alla Juventus e al Napoli, perché con l’arrivo di Conte il gap è annullato”. Di diverso avviso, forse, l’agente Andrea D’Amico, che si è invece soffermato sulle situazioni di calciomercato riguardanti Mauro Icardi e Paulo Dybala nella Juventus: “Sono curioso di vedere come andrà a finire, difficile adesso fare ipotesi – riporta Tutto Mercato Web – Dybala ha fatto grandi cose appena arrivato alla Juve, ma ora il club deve tenere conto del bilancio, penso per esempio alla cessione di Kean. L’atteggiamento dell’Inter nei confronti di Icardi mi pare sia molto chiaro, c’è anche la situazione Higuain da seguire, così come quella di Dzeko. Sarà un finale di mercato molto trafficato per gli attaccanti”.

