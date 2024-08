CALCIOMERCATO INTER NEWS: PALACIOS PIÙ VICINO

Il calciomercato Inter è sempre alla ricerca di un difensore giovane e promettente, simile a Yann Aurel Bisseck, che possa inizialmente osservare e imparare per poi cogliere la sua occasione al momento giusto. L’obiettivo è trovare un mancino che possa essere il vice di Alessandro Bastoni, e i nerazzurri hanno puntato i riflettori sull’Argentina, precisamente su Tomás Palacios, un giocatore classe 2003 dell’Independiente Rivadavia, alto 1,96 metri.

Tuttavia, il cartellino di Palacios è di proprietà del Talleres, squadra di Cordoba. Questo dettaglio richiama alla mente Javier Zanetti, leggendario capitano dell’Inter, che giocò proprio nel Talleres prima di fare il grande salto. In Argentina, i grandi club hanno già notato il talento di Palacios. Juan Riquelme aveva cercato di portarlo al Boca Juniors, ma l’agente del giocatore ha manifestato una preferenza per il Velez. Nel frattempo, il talento di Palacios ha iniziato a farsi notare anche fuori dai confini nazionali, arrivando fino a Milano. L’Inter sta seguendo il giocatore da tempo e ha ricevuto riscontri positivi dagli osservatori.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: GUDMUNDSSON VICINO ALLA FIORENTINA

Per il calciomercato Inter sta andando avanti ormai da settimane quella che è una vera e propria telenovela, per provare a portare Albert Gudmundsson in nerazzurro. L’islandese è sempre rientrato, sin dai primi giorni dell’estate, tra le preferenze del tecnico Simone Inzaghi ma Marotta non ha mai dichiarato l’obiettivo, considerando il reparto offensivo nerazzurro al completo. In realtà, l’Inter è sempre rimasta alla finestra per cercare di capire come arrivare a un giocatore che per caratteristiche sarebbe ideale per la rosa.

Gudmundsson nei giorni scorsi si è avvicinato tantissimo alla Fiorentina, poi è arrivata una frenata anche a causa del passaggio di Retegui all’Atalanta, col Genoa che non può permettersi di perdere un altro pezzo pregiato senza reperire un sostituto. dalle ultime news di ieri notte pare che la Fiorentina a sopresa abbia sbloccato la trattativa di calciomercato e beffato l’Inter: oggi potrebbe annunciare l’acquisto di Gudmundsson.