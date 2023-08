Calciomercato Inter news/ Per la difesa spunta Chalobah, la promessa di Arnautovic… (16 agosto 2023)

Calciomercato Inter News, nuovi nomi per la difesa: su tutti Chalobah del Chelsea e poi…

Dopo l’arrivo di Marko Arnautovic e la conferma di Stefano Sensi, l’Inter lavora al calciomercato con l’obiettivo di portare a casa un difensore di qualità. Secondo le ultime news, il rinforzo potrebbe arrivare a titolo definitivo. Per Sky Sport, i venti milioni “risparmiati” dall’Inter per Samardzic e la spesa low cost per la punta, lascerebbero un margine più alto per la scelta del difensore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Arnautovic sbarca a Milano. È caos per Samardzic (15 agosto 2023)

E in questo senso sono soprattutto quattro i nomi che rimbalzano nell’ambiente nerazzurro: Chalobah del Chelsea, Tanganga del Tottenham, Tomiyasu dell’Arsenal e Lyanco del Southampton. Tutti giocatori di piede destro, che lascerebbero presumere il passaggio di Bisseck a sinistra come sostituito di Bastoni. Sono ore di riflessione in casa Inter, la dirigenza interista vuole regalare un difensore di qualità a mister Inzaghi.

Video/ Inter Egnatia (4-2) gol e highlights: due volte Lautaro, gioia per Barella e Stabile (13 agosto 2023)

Calciomercato Inter, ultime news, carica Arnautovic: “Finalmente si comincia, sono onorato di essere qui. Voglio portare un trofeo”

La trattativa di calciomercato per Arnautovic è andata a buon fine e ora l’attaccante si gode il tanto atteso passaggio all’Inter. Per l’ex bomber del Bologna è un momento davvero speciale, perché è stato il primo a sperare nel lieto fine per quanto concerne il suo passaggio in nerazzurro. “Sono contento e felicissimo: per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. Quando ero qui tredici anni fa sono stato più tifoso che giocatore, però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere”, ha detto ai canali ufficiali del club.

Diretta/ Inter Egnatia (risultato finale 4-2): Lautaro Martinez doppietta nel finale (oggi 13 agosto 2023)

L’esperto attaccante non si lascia tradire dall’emozione ma una promessa importante sente di farla ai tifosi nerazzurri: “Finalmente sabato inizia il campionato, proveremo a vincere fin da subito. “Sono venuto qui per vincere: all’Inter si deve vincere. Voglio portare un trofeo: sono contentissimo di essere tornato”, le sue parole da calciatore dell’Inter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA