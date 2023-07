Calciomercato Inter News/ Per Samardzic si chiude. Sanchez può tornare! (lunedì 31 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SPRINT PER IL CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Inter, in attesa di capire chi sarà il nuovo portiere dopo l’addio di Onana, si concentra su altri movimenti. In particolare mister Simone Inzaghi vorrebbe portare a Milano Lazar Samardzic. Previsto un vertice tra le due dirigenze, c’è da trovare la quadra dei conti sulla parte cash e sulla valutazione della contropartita Fabbian, 10-13 milioni di Euro. Per il centrocampista inoltre l’Inter ha preteso il diritto di recompra, da stabilire ancora le cifre del riacquisto. Samardzic è vicino a essere nerazzurro, ma ci sono punti da sistemare.

Samardzic fornirebbe al tecnico nerazzurro numerose soluzioni tecniche e tattiche diverse e utili per varire lo spartito di gioco. Bravissimo nel dribbling e nel tiro da fuori, porterebbe qualità e creatività alla manovra dell’Inter. Nello scacchiere del club milanese sarebbe una delle numerose opzioni negli spot di mezz’ala, ed eventualmente anche in quello da trequartista.

NUOVO ATTACCANTE: TORNA SANCHEZ?

Il calciomercato dell’Inter accelera anche per il reparto offensivo. Il weekend ha fatto registrare un paio di novità: l’entrata in scena di Alexis Sanchez che da svincolato dopo un anno a Marsiglia si è proposto per un ritorno a Milano. Candidatura gradita ma legata all’uscita di Correa: insomma, non sarà certo il cileno la punta che può sostituire Lukaku ma, al limite, quella da inserire al posto dell’evanescente argentino, per il quale si attendono offerte dall’Arabia al rientro dal Giappone.

Il resto è più o meno definito: resta forte la candidatura di Folarin Balogun dell’Arsenal, non va dimenticata l’ipotesi Norberto Beto per il quale l’Udinese attende offerte interessanti. Sullo sfondo rimane sempre la strada che porta ad Alvaro Morata. Il blitz fatto per Samardzic insegna però che non si può dare nulla per scontato e che da Marotta e Ausilio è lecito attendersi sempre qualcosa di improvviso.

