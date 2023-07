CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Morata attende i nerazzurri e non si allena. Onana, le cifre (20 luglio 2023)

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e alcune trattative stanno attirando in particolare l’attenzione dei tifosi dell’Inter. Tra i principali protagonisti di uno degli intrighi di mercato del momento, c’è Alvaro Morata. Il giocatore spagnolo si è trovato al centro delle voci di mercato in quanto non si è allenato con l’Atletico Madrid in questi giorni e sembra aspettare una chiamata da una squadra italiana per chiudere una possibile trattativa. Il club spagnolo ha cercato di attenuare i dubbi riguardo alla sua assenza spiegando che Morata avrebbe saltato l’allenamento per delle piccole noie muscolari.

Tuttavia, questo non ha fermato le speculazioni su un suo possibile trasferimento in Italia. L‘Inter sarebbe in grandissimo vantaggio nella corsa per l’attaccante, ma anche la Roma e la Juventus sembrano interessate a lui. Gli agenti del giocatore, Bozzo e Juanma Lopez, hanno trascorso l’intera giornata a Milano cercando di trovare un accordo con l’Atletico Madrid, ma al momento non si può ancora parlare di una trattativa conclusa. Si dovrà aspettare ancora per una fumata bianca definitiva, anche se sembra che l’Inter sia ben avviata verso un accordo. L’offerta di calciomercato complessiva tra l’Inter e il club spagnolo potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 17 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ONANA RICOPRE D’ORO I NERAZZURRI

Intanto, un’altra operazione di calciomercato dell’Inter è stata ufficializzata. Andrè Onana lascia l’Inter per trasferirsi al Manchester United, come annunciato dal club. Il portiere ha già salutato i suoi compagni di squadra, lasciato l’Italia e si prepara a difendere i pali dei Red Devils. L’affare è stato concluso con un’operazione da 52.5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro di bonus facili che andranno all’Inter. Un affare molto importante che rappresenta ossigeno puro per le casse nerazzurre, con l’Inter al lavoro per affinare il bilancio e contenere il rosso, pur cercando di mantenere la squadra competitiva. Nerazzurri ora a caccia di un sostituto che potrebbe essere lo svizzero Sommer.

Con il cuore commosso, Onana ha salutato l’Inter e i suoi tifosi con un messaggio che evidenzia l’emozione e il legame profondo con il club. L’estremo difensore ha espresso il suo affetto per l’Inter, definendola una famiglia piuttosto che una normale squadra. Ha sottolineato il significato magico e speciale che il club ha avuto per lui, ringraziando i tifosi per le emozioni uniche vissute a San Siro. La curva nerazzurra e il calore dei sostenitori hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Onana, che porterà con sé per il resto della sua vita.











