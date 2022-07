Calciomercato Inter news/ Preso Bellanova, scambio Cuadrado-Dzeko?

Calciomercato Inter news, altra operazione di mercato!

Il calciomercato dell’Inter si appresta a chiudere un terzo acquisto: dopo Romelu Lukaku e Asllani, di fatto ufficializzati nella giornata di mercoledì, è ormai a un passo anche l’ufficialità per Raoul Bellanova. Il giornalista Fabrizio Romano ha fissato a inizio settimana l’ora delle visite mediche per l’ormai ex del Cagliari, protagonista di un ottimo campionato che non è servito però ad evitare la retrocessione in Serie B dei sardi.

“Lunedì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Bellanova, da quello che mi dicono. E’ un’altra operazione di calciomercato fatta dall’Inter,” ha sottolineato l’esperto di mercato. Bellanova è un altro innesto specificamente richiesto da Simone Inzaghi, che ha voluto per la prossima stagione una rosa ricca di alternative, inserendo anche qualche giovane che possa però dare respiro ai titolari, visto che tra Champions League e turni infrasettimanali la stagione sarà una vera e propria maratona in attesa dell’inizio dei Mondiali in Qatar.

Calciomercato Inter news, idea scambio con la Juventus

Calciomercato Inter: c’è l’idea di uno scambio con la Juventus che potrebbe rivelarsi stuzzicante. Juan Cuadrado è uno dei calciatori che sembra non avere intenzione di rinnovare il contratto con la formazione bianconera. Il colombiano potrebbe dunque entrare in uno scambio con Edin Dzeko, centravanti che potrebbe fare al caso della Juventus come esperta alternativa.

All’Inter il bosniaco si è ritrovato chiuso dall’arrivo di Romelu Lukaku: con il belga e Lautaro titolari, sia per Dzeko sia per Correa gli spazi potrebbero ridursi notevolmente, anche se come detto Inzaghi vorrebbe avere un ventaglio di alternativa il più ampio possibile per la prossima stagione. Dzeko potrebbe lasciare e se davvero l’Inter aggiungesse anche Dybala alla batteria d’attaccanti, allora il bosniaco potrebbe salutare dopo una stagione inizialmente molto positiva, ma che per lui non è stata altrettanto brillante a livello individuale nella parte conclusiva.

