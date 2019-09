Calciomercato Inter News/ Mauro Icardi atteso a breve a Parigi (Ultime Notizie)

In casa Inter la dirigenza è concentrata sul calciomercato esclusivamente per definire il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’argentino dovrebbe trasferirsi in prestito, da 5 milioni, con diritto di riscatto, fissato a 65 milioni di euro, ricevendo anche un adeguamento di stipendio al rialzo, dopo aver rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, in scadenza nel giugno del 2021. In precedenza vi avevamo raccontato di come Icardi e la moglie-agente Wanda Nara fossero stati visti in partenza da Malpensa in queste ore ed ora l’attaccante sudamericano dovrebbe arrivare a Parigi per le visite mediche e firmare con il club della Capitale transalpina. Intervenuto per Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin aveva commentato la vicenda spiegando: “Fino a ieri a quest’ora non c’erano possibilità che si spostasse da Milano, era disposto a restare all’Inter anche al costo di non giocare. Lo striscione sotto casa ha portato Wanda Nara a spingere sul giocatore affinché valutasse altre offerte. Penso che a questo punto probabilmente la sua destinazione sarà il Psg.”

Calciomercato Inter News, l’opinione di Prandelli

L’Inter potrebbe chiudere alla grande il proprio calciomercato estivo se riuscisse anche a concludere il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Intanto però i dirigenti nerazzurri hanno lavorato a lungo per migliorare la squadra, a partire dall’arrivo in panchina del nuovo allenatore Antonio Conte. A centrocampo, invece, l’Inter si è rafforzata con l’acquisto di Stefano Sensi, in prestito dal Sassuolo e capace di dare un contributo importante già nelle prime due gare di campionato. Interpellato da Radio Sportiva, l’allenatore Cesare Prandelli ha dato la sua opinione sull’Inter parlando proprio di mister Conte e di Sensi spiegando: “Antonio Conte è una garanzia da un punto di vista tecnico e gestionale, la squadra ha già un’identità chiara. L’Inter è sicuramente più avanti rispetto ad altre squadre. Sensi è un giocatore che è più avanti ad altri in questo periodo dell’anno, ma risalta anche per la sua tecnica individuale. Ha dimostrato di avere una grande personalità giocando a certi livelli nell’Inter.”

Calciomercato Inter News, Icardi in volo per Parigi

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo al tormentone di calciomercato che vede protagonisti l’Inter e Mauro Icardi. Come mostrato dalla redazione di Sky Sport e Sportmediaset e come spiegato da Gianluca Di Marzio e Claudio Raimondi, l’argentino è stato avvistato a Malpensa insieme con la moglie-agente Wanda Nara dove starebbe per prendere un aereo privato per volare a Parigi e definire il trasferimento al Paris Saint-Germain. Icardi deve quindi ancora effettuare le visite mediche di rito ma a questo punto il giocatore, insieme con il suo entourage, avrebbe accettato la proposta di rinnovo del contratto da parte dell’Inter fino al 2022. La formula del passaggio al club francese dovrebbe essere quella di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro. L’ex capitano nerazzurro dovrebbe ricevere inoltre un aumento di stipendio salendo a quasi 9 milioni mentre a Milano percepiva 5,5 milioni di euro. Si ipotizza già che possa esordire con la nuova maglia in Champions League contro il Real Madrid, complici gli infortuni capitati a Mbappé e Cavani.

Calciomercato Inter News, le parole di Wanda Nara

Sembra che la vicenda riguardante Mauro Icardi e l’Inter si stia per concludere in questo ultimo giorno di calciomercato estivo. Le indiscrezioni più recenti provenienti dalla stampa francese raccontano infatti che l’ex capitano nerazzurro nel pomeriggio dovrebbe recarsi a Parigi per firmare con il Paris Saint-Germain. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Intanto ieri sera la moglie-agente di Icardi, la signora Wanda Nara, nel corso di Tiki Taka su Italia Uno aveva spiegato: “C’è una speranza, vediamo che succede. Lavorerò fino all’ultimo. Il rapporto con la dirigenza è sempre ottimo. Le soluzioni sono in Europa. Niente Italia. C’è stata una ipotesi relativa al Boca Juniors, ma è difficile. La causa? In caso di partenza cadrà. Ho un rapporto molto buono con la dirigenza dell’Inter.” In queste ore quindi Icardi dovrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi nel campionato francese.

Calciomercato Inter News, Icardi vicino al PSG

Il tormentone di calciomercato legato alla permanenza o meno di Mauro Icardi all’Inter potrebbe concludersi in questo finale di sessione estiva. Dopo essersi imputato a lungo nel rimanere a Milano, ora l’attaccante argentino potrebbe anche salutare i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe intenzionato ad aggiudicarselo ma l’idea dell’Inter è quella di lasciarlo partire con la formula del prestito per questa stagione e sono nel caso in cui rinnovi il suo contratto. Il club cinomeneghino non vuole infatti svendere Icardi una volta rientrato dal prestito di quest’anno, quando gli mancherà appena un anno alla scadenza del contratto. Il prezzo del suo cartellino è già in picchiata a causa di tutte queste vicende extra campo e finchè non proverà nuovamente il suo valore sul terreno di gioco, c’è il rischio che qualche altra società riesca a strapparlo all’Inter a costi davvero contenuti nel prossimo futuro. Oltre al PSG, nelle scorse ore si era parlato anche del Valencia e dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter News, il parere di Damiani sull’argentino

Il caso legato a Mauro Icardi sta tenendo banco da lungo tempo in questo calciomercato e non sta facendo discutere solo in casa Inter. Tramite Radio 1, il procuratore Oscar Damiani ha espresso il suo parere riguardo alla vicenda spiegando: “E’ difficile dire come si concluderà la vicenda, io mi auguro che Icardi trovi una squadra e vada a giocare perché il giocatore non può restare contro il parere della società. E’ un mio parere da ex giocatore, penso che non sia la cosa migliore per la sua carriera. Mi auguro che Marotta, grande dirigente, e Wanda riescano a trovare una soluzione entro sera per il bene del calcio. Ci sono due aspetti da considerare: nessuno discute la bravura del ragazzo sul piano sportivo, ma se lo spogliatoio non lo accetta non serve a nessuno ricucire. Icardi deve pensare alla sua carriera, si può giocare a calcio anche fuori da Milano, Capisco i tifosi, ma bisogna voltare pagina e guardare avanti.”



