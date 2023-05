Calciomercato Inter News/ Retegui per Lukaku, Vicario per Onana: porte girevoli!

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RETEGUI PER L’ATTACCO

Le manovre del calciomercato Inter per la prossima stagione sono già iniziate: la semifinale di Champions League si è indirizzata su un’ottima strada, il 2-0 (tecnicamente in trasferta) contro il Milan nel match di andata fa sognare e, a maggior ragione, la dirigenza deve prendere qualche decisione per costruire una squadra che sia in grado di ripetersi, o quantomeno provarci in maniera concreta. Un punto di domanda che riguarda il calciomercato Inter in questo momento è l’attacco: dando per certa la conferma di Lautaro Martinez, il dubbio è Romelu Lukaku che eventualmente dovrà essere riscattato dal Chelsea: il belga sta crescendo in questo finale di stagione, ma in generale il suo rendimento è stato ben lontano da quello che aveva garantito lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte.

Così, al momento è più probabile che Lukaku faccia ritorno a Stamford Bridge – difficilmente ci rimarrà a lungo, ma questo è un altro discorso – e dunque la società nerazzurra potrebbe puntare le sue carte su Mateo Retegui, già sulla bocca di tutti per le due partite (con altrettanti gol) giocati con la nostra nazionale. Un attaccante che con il Tigre, nel campionato argentino, ha segnato 25 gol in 34 partite; un certo Mauro Icardi, suo connazionale, all’Inter ha scritto la storia e ora Beppe Marotta spera che anche Retegui possa essere quel tipo di giocatore, ma naturalmente siamo ancora ben lontani da una trattativa definita…

ONANA VIA, ARRIVA VICARIO

Intanto bisogna dire che il calciomercato Inter guarda anche alla situazione del suo portiere. Qui ovviamente dipende tutto da André Onana: pare che il camerunense, arrivato a parametro zero e in punta di piedi ma poi diventato titolare e rivelatosi fondamentale in questa stagione, sia comunque in odore di partenza. Chiaramente, visto il rendimento, l’Inter ha intenzione di monetizzare dalla sua cessione: si parla di non meno di 50 milioni di euro per sedersi al tavolo e trattare. A quel punto il tesoretto sarebbe investito in altri reparti o tenuto in cassa; per la porta dell’Inter il principale nome sulla lista è quello di Guglielmo Vicario, cresciuto nell’Udinese e poi passato dal Cagliari dove ha giocato poco, prima di affermarsi definitivamente all’Empoli con cui ha disputato due ottimi campionati di Serie A.

Uno dei migliori estremi difensori che la nostra scuola abbia prodotto negli ultimi anni, Vicario piace a tante squadre; l’Inter gli garantirebbe sulla carta un posto da titolare, di fronte a una buona offerta l’Empoli sarebbe propenso alla cessione e allora è del tutto possibile che l’affare si possa fare. Chiaramente, come abbiamo già detto, dipenderà tutto da Onana: alla fine l’attuale titolare dell’Inter potrebbe restare – da vedere anche quanti trofei i nerazzurri solleveranno al termine della stagione – ma anche in questo caso ci sarà tempo per fare le valutazioni…











