Calciomercato Inter News/ Rinnovo annuale per Kolarov e su Bastoni e Lautaro…

CALCIOMERCATO INTER NEWS, KOLAROV RINNOVA PER IL 2022

In attesa degli ultimi dettagli per l’affare Hakimi, per il calciomercato estivo l’Inter si sta concentrando ora sui rinnovi di contratto ancora in stallo: è tempo di puntellare la formazione da consegnare a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione della Serie A. In tal senso notizia di pochi istanti fa è del rinnovo di contratto di Aleksander Kolarov, diramata oggi dalla Gazzetta dello Sport: secondo la rosea la Beneamata ha pronto un rinnovo di contratto annuale per l’esterno serbo, che dunque non volerà al Bologna di Mihajlovic, come vociferato solo pochi giorni fa. Va aggiunto che per la prossima stagione Kolarov, pur di vestire la maglia dell’Inter ha comunque accettato un netto taglio di stipendio: per l’anno 2021-22 guadagnerà 3 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan News/ Kessiè: niente ritiro e rinnovo in stallo e l'Arsenal..

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SUI RINNOVI IN STALLO

Ma non è solo per Kolarov che l’Inter di sta muovendo in questa sessione di calciomercato per la questione rinnovi, visto che solo ieri la società con una nota, ha ufficializzato il prolungamento per un altro anno di Andrea Ranocchia e di Danilo D’Ambrosio. Altri nomi pure sono sulla lista del giorno per Marotta e Ausilio. In primis la delicatissima trattativa per il rinnovo di contratto con Lautaro Martinez: il cambio di procuratori ha complicato la discussione, che ora di fatto ripartirà da capo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che la distanza tra domanda e offerta sia ancora importante e pure dà molto fastidio l’interesse dell’Atletico Madrid per l’attaccante, ora impegnato in Copa America. Da aggiungere che il Toro on è l’unico per cui si lavora per il rinnovo in questa sessione di calciomercato in casa Inter: abbiamo anche Bastoni e Barella (fino al 2024) e Brozovic (fino al 2022)

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Junior Firpo si allontana: il Leeds pronto ad acquistarloCALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches è rinato, ci pensano anche i giallorossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA