Calciomercato Inter News/ Sensi addio, Dumfries quasi. Sirene inglesi per Valentin Carboni (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, DUE GIOCATORI AI TITOLI DI CODA

Il calciomercato Inter passa tanto dalle cessioni. D’altronde è difficile migliorare una squadra che fin qui, Coppa Italia a parte, sta dando grandi soddisfazioni ai propri tifosi essendo in lotta per lo Scudetto, agli ottavi di Champions League e avendo già vinto il primo trofeo dell’anno ovvero la Supercoppa Italia, battendo la Lazio in semifinale e il Napoli nella finalissima. Per questo la società sembrerebbe più intenzionata a sfoltire la rosa piuttosto che aggiungere elementi a disposizione di Simone Inzaghi.

D’altronde già in estate era stato fatto un ottimo lavoro, fornendo ad ogni titolare almeno un sostituto naturale in quel ruolo. Chi invece già in estate era molto in basso nelle gerarchie è Stefano Sensi. Infatti non è un caso che l’ex Sassuolo abbia collezionato a malapena 4 presenze in questa stagione. Il centrocampista però non è l’unico vicino all’addio, dato che anche Denzel Dumfries sembra molto lontano dal rinnovare e di conseguenza anche da San Siro. Una situazione da risolvere per l’esterno in scadenza a giugno 2025.

CALCIOMERCATO INTER, VALENTIN CARBONI RICHIESTO ALL’ESTERO

Il calciomercato Inter, dunque, appare più movimentato in uscita che in entrato. Stefano Sensi è ormai ad un passo dal Leicester, squadra che milita in Championship con l’obiettivo di ritornare il prima possibile in Premier League. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è ormai in partenza per l’Inghilterra per 2 milioni di euro con Enzo Maresca che ha messo una parola importante per questo trasferimento. Meno chiaro il piano su Denzel Dumfries con il suo entourage che chiede 5 milioni netti a stagione mentre l’Inter, ormai orfana come tutti i club italiani del Decreto Crescita, non vorrebbe spingersi oltre i 4 complicando di fatto le trattative.

Onde evitare di perdere il giocatore a zero, l’Inter dovrà muoversi tra questa sessione di mercato e quella estiva per piazzare l’olandese ex PSV, guadagnandoci ancora qualcosa. Facciamo adesso un salto in Argentina dato che Tyc Sports avrebbe raccontato di come il West Ham stia facendo sul serio per Valentin Carboni. Il calciatore attualmente in prestito al Monza, ma di proprietà dell’Inter, è finito nel taccuino degli osservatori del West Ham che avrebbero offerto 14 milioni di euro. Anche se si tratta di una cifra interessante, i nerazzurri non sono affatto interessati di vendere il classe 2005, dato che viene considerato un elemento importante per il futuro.











