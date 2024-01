DIRETTA NAPOLI INTER/ Video streaming Canale 5: Mazzarri-Inzaghi, settima sfida (Supercoppa, 22 gennaio 2024)

DIRETTA NAPOLI INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Inter rappresenta a suo modo un inedito: infatti, per la prima volta nella storia questo incrocio classico vale per la Supercoppa Italiana. Come già detto, anche con la vecchia formula il titolo sarebbe stato in palio tra Napoli e Inter; in precedenza però queste due squadre non erano mai arrivate a giocarsi la Supercoppa nella stessa stagione. Possiamo allora fare riferimento a qualche dato: lo scorso 3 dicembre la partita di andata in Serie A è stata vinta nettamente dall’Inter che è passata per 3-0 al Diego Armando Maradona, nello stesso stadio il Napoli si è preso un 3-1 a maggio 2023 mentre l’ultimo pareggio è quello del febbraio 2022, 1-1 sempre a Napoli.

Walter Mazzarri è un ex di questa finale: il suo bilancio contro l’Inter racconta di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte mentre Simone Inzaghi ha 5 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte contro il Napoli, dunque per entrambi dato negativo contro la rispettiva avversaria. Nel loro testa a testa invece contiamo solo 6 precedenti: è in netto vantaggio Inzaghi con quattro vittorie e un pareggio, l’unica partita vinta da Mazzarri contro il piacentino risale al maggio 2019, ultima di campionato, quando il livornese allenava il Torino e aveva vinto 3-1 in casa contro la Lazio di Inzaghi. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI INTER DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter sarà trasmessa ancora una volta su Canale 5: si tratta dunque della stessa programmazione che ci aveva accompagnato nel corso delle due semifinali.

Per seguire la finale di Supercoppa Italiana avrete semplicemente bisogno di un televisore e vi dovrete sintonizzare sul numero 5 (oppure il 105 del decoder satellitare, avendo sottoscritto un abbonamento) ma ovviamente sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video di Napoli Inter, perché potrete usufruire di Mediaset Play oppure del pacchetto di Mediaset Infinity Plus, anche in questo caso con abbonamento.

NAPOLI INTER: LA FINALE DI SUPERCOPPA!

Napoli Inter sarà diretta dal signor Antonio Rapuano, e si gioca alle ore 20:00 di casa nostra di lunedì 22 gennaio: finalmente al King Saudi University Stadium di Riyad va in scena la finale della Supercoppa Italiana. Per la prima volta nella storia il torneo, nato alla fine degli anni Ottanta, viene assegnato sulla base di una Final Four: abbiamo già assistito alle due semifinali e, curiosamente o meno, ad andare in finale sono state le due squadre che avrebbero disputato la partita secca con la formula vecchia.

Il Napoli, vincitore dello scudetto, per una notte si è ripreso dalle sue difficoltà e ha demolito la Fiorentina; l’Inter invece avrebbe comunque giocato la Supercoppa Italiana avendo messo le mani sulla Coppa Italia, e adesso ha la possibilità di vincere questo trofeo per la terza volta consecutiva dopo aver battuto la Lazio venerdì sera. Aspettando che la diretta di Napoli Inter prenda il via, noi dobbiamo naturalmente fare la nostra carrellata sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco tra qualche ora, e allora prendiamoci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni della finale di Supercoppa Italiana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Da capire ovviamente in che modo i due allenatori vogliano affrontare la diretta Napoli Inter: per la finale di Supercoppa Italiana possiamo chiaramente pensare alle formazioni migliori, dunque Napoli schierato da Walter Mazzarri ancora con la difesa a tre nella quale Di Lorenzo scala ancora a fare il braccetto affiancando Rrahmani e Juan Jesus, con Gollini confermato in porta e un centrocampo nel quale Zielinski può tornare titolare insieme a Lobotka, mentre Pasquale Mazzocchi e Mario Rui sarebbero gli esterni. Nel tridente ovviamente Zerbin scalpita, ma i titolari sarebbero ancora Politano e Kvaratskhelia; da capire invece la prima punta, con Raspadori e Giovanni Simeone che rimangono in ballottaggio.

Nell’Inter il modulo è il 3-5-2 e le sorprese dovrebbero essere poche: da capire c’è solo se il terzo in difesa sia Bisseck, Darmian o Pavard ma per il resto vedremo Acerbi e Alessandro Bastoni a protezione di Sommer, e un centrocampo nel quale il playmaker Calhanoglu sarà affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, qui con Frattesi che potrebbe essere la soluzione “a sorpresa” iniziando la partita. Sulle fasce dovrebbero correre Dumfries a destra e Dimarco a sinistra; davanti salvo clamorosi ribaltoni da parte di Simone Inzaghi vedremo naturalmente la super coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso ad analizzare le quote che l’agenzia Snai, uno dei tanti bookmaker ad averle emesse, ha previsto per la diretta di Napoli Inter. Per questa finale di Supercoppa Italiana la squadra favorita è quella nerazzurra, e anche nettamente: infatti il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte quanto messo sul piatto, siamo già ad un valore pari a 5,00 volte la giocata per il segno 1 che identifica il successo del Napoli mentre il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,90 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.











