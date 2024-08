Calciomercato Inter, niente da fare per Gudmundsson?

L’Inter tiene i fari accesi su Gudmundsson, l’attaccante in uscita dal Genoa era il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri ma nelle ultime settimane le cose sarebbero cambiate in maniera considerevole, con l’islandese finito in orbita Fiorentina, il club toscano infatti potrebbe perdere Nico Gonzalez e per questo sta valutando di accelerare per l’obiettivo di calciomercato dell’Inter. Nelle ultime ore la trattativa sarebbe giunta a buon punto, con il club gigliato ormai prossimo alla chiusura dell’affare e l’Inter ormai bloccata dalla mancata uscita di Arnautovic, con l’attaccante austriaco che sta ostacolando altre entrate nel pacchetto offensivo di Inzaghi.

L’Inter però tiene i riflettori accesi su Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus ma che è un vecchio pallino di Beppe Marotta, il dirigente nerazzurro da sempre fan numero uno del calciatore e figlio d’arte, tutto questo mentre la Fiorentina sta chiudendo per Gudmundsson in un affare da circa 6-7 milioni di prestito e altri 18-19 per il possibile riscatto dell’attaccante che può trasformarsi in obbligo.

Calciomercato Inter, previste altre uscite?

Un altro dei nomi sul tavolo per una possibile cessione dal calciomercato Inter è quello di Correa, rientrato alla base milanese dal prestito al Marsiglia ma che non rientra nei piani del tecnico Simone Inzaghi, così come anche Arnautovic sembra alla porta, visto lo scarso utilizzo della passata stagione, per lui potrebbero riaprirsi le porte del Bologna.

Il calciomercato Inter tornerà poi a concentrarsi sulla difesa dopo che Ricardo Rodriguez è approdato in Spagna, ma i nerazzurri sono comunque in cerca di un terzo difensore per completare il pacchetto arretrato, visto che le idee Cabal e Hermoso sono sfumate, il team di mercato ora tornerà a concentrarsi sul colpo da piazzare nelle prossime settimane per regalare al tecnico vincitore dello scudetto un rinforzo adatto, un vice Bastoni. Sempre da tenere calda la pista che porta a Federico Chiesa, con Marotta pronto ad affondare il colpo in caso di spiraglio aperto, visto che la Juventus non vuole correre il rischio di perderlo a zero.

