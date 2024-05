Calciomercato Inter News/ Sgarbo al Milan per Zirkzee? Difficile, ma se parte Thuram… (oggi 2 maggio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCHE I CAMPIONI SU ZIRKZEE

Anche il calciomercato Inter spunta su Joshua Zirkzee. Il quadro comunque non è troppo semplice: lo analizziamo qui, partendo da un’analisi pubblicata su Repubblica ma anche ricordando le parole che Javier Zanetti ha rilasciato a Radio Serie A. Toccando svariati temi, nel ricordare lo scudetto appena vinto, il vicepresidente dell’Inter ha risposto a una domanda su un eventuale affondo per Zirzkee, descrivendolo come un campione e soprattutto affermando che “se si presentasse un’opportunità potremmo farci un pensiero”. Ecco: l’opportunità. Forse in questo momento non c’è granchè di concreto.

Zirkee può tornare al Bayern Monaco che ha una clausola da 40 milioni sul suo riacquisto, ma con Harry Kane in rosa è difficile che il club bavarese possa spendere così tanto per poi relegare l’olandese in panchina. Chiaramente, è lo stesso discorso che riguarda l’Inter: Zanetti ha già detto che Lautaro Martinez rinnoverà certamente il contratto (con lui anche Nicolò Barella), dunque ci sarebbe poco spazio per Zirkzee. Qual è allora l’opportunità di cui parla Zanetti, contando che la cessione di Alexis Sanchez sarà di fatto coperta da Mehdi Tahremi? Ha provato a rispondere Repubblica, parlando di una possibile cessione di Marcus Thuram.

THURAM RESTA O SALUTA?

Ecco allora che il calciomercato Inter potrebbe accogliere Joshua Zirkzee con una partenza di Marcus Thuram. Il francese ha stupito tutti per lo straordinario impatto che ha avuto sul nostro campionato: alla prima stagione in Serie A ha segnato 12 gol e formato una coppia perfetta con Lautaro Martinez. Inevitabilmente l’Inter farà di tutto per confermarlo, inevitabilmente però deve anche fare i conti con il bilancio e, soprattutto, deve considerare che alcune offerte potrebbero essere irrinunciabili. Secondo l’antico mantra secondo cui si acquista solo se in precedenza si è venduto, Marcus Thuram è entrato nei radar del Psg: i transalpini perderanno Kylian Mbappé e hanno bisogno di un attaccante di spessore.

Il classe ’98 non è sostituibile al 100% e lo sanno tutti: Thuram però potrebbe essere una soluzione. Non è un caso che l’Inter avrebbe già fissato il prezzo per la cessione del francese: una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euro, che naturalmente il Paris Saint Germain può mettere sul piatto senza particolari problemi. Questo, sempre che valuti Thuram il giocatore giusto dal quale ripartire: attenzione allora a questo tipo di scenario, anche perchè su Zirkzee ha puntato forte il Milan e l’Inter potrebbe vedere una buona occasione per fare uno sgarbo di calciomercato, oltre a impedire a una diretta concorrente per lo scudetto di rinforzarsi con un elemento che fa gola davvero a tante squadre di alto profilo.











