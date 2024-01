Calciomercato Milan News/ Si lavora per un difensore, in attacco avanza Zirkzee (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, CERCASI DIFENSORE CENTRALE

Il calciomercato Milan in entrata si basa principalmente sulla difesa. La necessità di offrire a Stefano Pioli un reparto difensivo adeguato sia dal punto di vista numerico che qualitativo è massima. Questo poiché i vari infortuni che si sono susseguiti hanno drasticamente calato il numero di soluzioni a disposizioni per Pioli: Fikayo Tomori dovrebbe restare fuori altri due mesi così come Pierre Kalulu mentre Malick Thiaw potrebbe recuperare per primo tra quattro settimane.

CALCIOMERCATO NEWS/ Milan e Napoli, che colpi: Terraciano, Dia, Mazzocchi e Samardzic! (2 gennaio 2024)

Per questo i rossoneri sono già intervenuti sul mercato richiamando Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e bisogna dire che fin qui, il centrale difensivo di Busto Arsizio, sta rendendo molto bene. Nei momenti d’emergenza non ha deluso nemmeno Theo Hernandez adattato a difensore centrale, ma le qualità offensive da terzino del francese sono troppo preziose per sacrificare l’ex Real Madrid in un altro ruolo. Chi invece sta facendo difficoltà a sostenere i ritmi in questo periodo complicato è Kjaer complici i 35 anni sulle spalle tra due mesi, motivo in più per intervenire sul mercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Winter per la difesa. Guirassy si complica (29 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO MILAN, IL SOGNO PARLA OLANDESE

Il calciomercato Milan delle ultime settimane si baserà sull’assalto ad un difensore centrale. Secondo Gianluca Di Marzio, i rossoneri stanno facendo un vero e proprio casting per individuare il profilo migliore da portare a Milano. Partiamo da Clement Lenglet, in forza Aston Villa che però è considerato incedibile dal club inglese. Chi invece potrebbe partire sono altri due profili sempre dalla Premier League: il primo è Trevoh Chalobah, non più nei piani del Chelsea e sempre più in basso nelle gerarchie, mentre il secondo è Jakub Kiwior che sembra essere a tutti gli effetti l’obiettivo numero uno del Milan. Tra le altre idee del Milan ci sarebbe Lilian Brassier, giocatore del Brest che ha fatto intendere di volere a tutti i costi il trasferimento in rossonero. Il club biancorosso chiede 15 milioni di euro per rinunciare al difensore, cifra considerata troppo alta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Guirassy si può fare, Traoré l'alternativa (28 dicembre 2023)

Per quanto riguarda l’attacco, il sogno di calciomercato dichiarato del Milan è Joshua Zirkzee del Bologna. Secondo Sport Mediaset, Olivier Giroud essendo in scadenza potrebbe non rinnovare il suo contratto e lasciare scoperto la posizione di centravanti titolare che a quel punto potrebbe essere occupata dall’olandese. Su di lui però ci sono gli occhi di vari club, italiani e non, ma il Milan sembra avere un asso nella manica vale a dire il cartellino di Alexis Saelemeakers, attualmente al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Questa cifra potrebbe essere inserita proprio nell’affare Zirkzee. E chissà se in occasione di Milan-Bologna di sabato 27 gennaio le società non ne approfittino per due chiacchiere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA