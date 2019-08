CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si accelera per Dzeko. E Icardi? (Ultime notizie)

Dzeko, fortissimamente Dzeko: il calciomercato dell’Inter non può prescindere, stando alle preferenze espresse da Antonio Conte, dall’arrivo del centravanti bosniaco in nerazzurro. L’Inter sta provando a stringere, sempre paventando la possibilità di chiudere anche la cessione di Mauro Icardi alla Roma. Il centravanti argentino ha ribadito di prendere in considerazione solo un passaggio alla Juventus in caso di addio all’Inter, ma con il suo trasferimento nella Capitale l’Inter prenderebbe due piccioni con una fava. Certo, la Roma dovrebbe spingersi a corrispondere un conguaglio pesante ai nerazzurri, 40 milioni più il cartellino di Dzeko sembra l’offerta minima per chiudere lo scambio. Difficile capire se la Roma riuscirà a spingersi a tanto, di sicuro l’Inter vuole stringere per Dzeko e se lo scambio con Icardi si rivelasse non praticabile, allora l’offerta cash per il bosniaco sarebbe alzata per portarlo entro l’esordio casalingo in Serie A con il Lecce nella disponibilità di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CASTING SULLA FASCIA

Per quanto riguarda gli altri reparti, il calciomercato dell’Inter sta cercando alternative importanti sulla fascia sinistra. Avevamo parlato di un interessamento per Biraghi della Fiorentina, ma i viola sparano alto per quello che è comunque un loro gioiellino, un giovane italiano peraltro nel giro della Nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini. E allora la soluzione potrebbe arrivare dall’estero, con i nerazzurri che hanno espresso grande interesse per Rhaman Baba, terzino sinistro ghanese del Chelsea che fa della potenza la sua prerogativa. Forse non è un caso che sul giocatore si sia mossa anche la Fiorentina. Il che significa che potenzialmente, l’Inter ha due strade. Puntare forte sul ghanese battendo la concorrenza viola, oppure dare via libera a patto dell’apertura di una trattativa per Biraghi, con la Fiorentina che sarebbe in questo caso agevolata nel reperire subito l’alternativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA