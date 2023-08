Calciomercato Inter news/ Si tratta ad oltranza con il Bayern per Pavard: la situazione (19 agosto 2023)

Calciomercato Inter, le ultime news al 19 agosto 2023: nerazzurri forti su Benjamin Pavard, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere

Il nome di Benjamin Pavard continua ad interessare il calciomercato estivo dell’Inter, che continua a trattare con il Bayern Monaco per arrivare alla fumata bianca. La situazione non è delle più semplici, dal momento che tra i due club ci sono ancora grosse distanze da colmare. Secondo quanto riferisce la redazione di TMW, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di mollare la presa, ma il club bavarese deve necessariamente rivedere le sue richieste.

Al momento il Bayern Monaco vorrebbe oltre 40 milioni di euro, bonus inclusi, per cedere Benjamin Pavard. Una richiesta che l’Inter non vuole assecondare e che rischia di rallentare o peggio compromettere l’intera trattativa. La pista Pavard resta viva più che mai, ma allo stato attuale appare difficile che si possa arrivare alla definizione dell’operazione in tempi brevi.

Ferrari promuove l’eventuale arrivo di Pavard all’inter: “Difensore forte ed esperto, sarebbe un grande colpo per i nerazzurri”

Che Benjamin Pavard possa rappresentare un colpo di calciomercato per l’Inter è fuor di dubbio. Ma a rimarcare l’importanza di un suo eventuale arrivo in nerazzurro ci ha pensato l’agente FIFA, Fabrizio Ferrari, intermediario di mercato, che durante la puntata “A tutto mercato minuto per minuto”, trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva, ha promosso a pieno il possibile trasferimento del difensore Benjamin Pavard all’Inter.

“Pavard è un calciatore forte, che gioca in una delle migliori squadre del mondo e ha grande esperienza. Per me sarebbe un grande acquisto per l’Inter. Quando si parla così apertamente di un giocatore, vuol dire che l’interesse c’è davvero. Se vogliono confermarsi, a mio giudizio i nerazzurri devono andare a inserire in rosa un difensore di questo livello, anche perché c’è stato l’addio di Skriniar”.











