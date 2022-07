CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar e De Vrij in partenza, ecco Milenkovic

Calciomercato Inter news, Skriniar e De Vrij cercati da due big

Il calciomercato estivo ha già portato un paio di nuovi volti in casa Inter dopo che i dirigenti hanno depositato i contratti di Henrikh Mikhitaryan ed André Onana nella giornata di ieri presso la sede della Lega Calcio ma i nerazzurri potrebbero presto perdere altri due elementi che hanno contribuito al raggiungimento dei successi ottenuti negli ultimi anni. Stiamo parlando dei difensori Milan Skriniar e Stefan De Vrij, cercati rispettivamente da Paris Saint-Germain e Manchester United.

Per quanto riguarda il ventisettenne slovacco, i francesi si sono mossi ormai da diversi giorni e alla richiesta di 80 milioni di euro formulata da lombardi hanno risposto con una controfferta da 60 milioni di euro più il cartellino del tedesco Draxler rispedita al mittente. Stando alle indiscrezioni, le parti potrebbero raggiungere un’intesa se i parigini offriranno 70 milioni di euro senza contropartite tecniche. Per l’olandese invece si valuta anche la scadenza del contratto attualmente prevista al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2023, anche se i Red Devils devono ancora farsi veramente sotto per aggiudicarselo.

Calciomercato Inter news, Milenkovic dai viola per la difesa

La finestra di calciomercato appena cominciata potrebbe dunque regalare un volto nuovo alla difesa dell’Inter se dovessero appunto essere confermate le eventuali partenze di Milan Skriniar e di Stefan De Vrij. I milanesi non rimangono in ogni caso con le mani in mano in balia delle decisioni di altre società ed avrebbero anzi individuato in Nikola Milenkovic, di proprietà della Fiorentina.

Il difensore ventiquattrenne della Nazionale serba ha un contratto che lo lega ai gigliati fino al giugno del 2023, proprio come De Vrij, ed i toscani potrebbero valutare di non perderlo a parametro zero fra un anno valutando la proposta dell’Inter per accaparrarselo.

