CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN TERZINO DA MANCHESTER?

Aaron Wan-Bissaka è tornato prepotentemente nei radar del calciomercato dell’Inter. Il terzino destro, classe 1997, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, e il Manchester United sta cercando di trovare un’alternativa sul mercato. Il West Ham aveva mostrato interesse per l’ex giocatore del Crystal Palace, ma come accaduto con Todibo e Tomori, non è riuscito a convincerlo. Wan-Bissaka desidera giocare in un club che partecipa alla Champions League e ha quindi incaricato i suoi agenti di trovare una nuova destinazione entro la fine del mercato.

L’Inter, che aveva già ricevuto una proposta da parte di Wan-Bissaka senza respingerla categoricamente, è tornata ad essere una delle destinazioni di calciomercato preferite del giocatore. Secondo quanto riportato da The Athletic, gli agenti di Wan-Bissaka hanno contattato Marotta e Ausilio, proponendo addirittura uno scambio con Denzel Dumfries, il quale è vicino a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Sebbene la trattativa sia complessa, l’interesse per Milano da parte di Wan-Bissaka è forte, tanto da essere disposto ad aspettare fino all’estate del 2025, se necessario.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PESO DI DEPAY SUL BILANCIO

Il calciomercato dell’Inter cerca anche un rinforzo offensivo per Simone Inzaghi. Tra i giocatori considerati, Albert Gudmundsson del Genoa è il preferito del board e dello staff tecnico ma non è l’unica opzione. A causa dello stallo nelle trattative per l’islandese, nelle ultime settimane sono stati proposti diversi attaccanti che potrebbero completare il reparto dell’Inter. Il primo nome è quello di Memphis Depay, protagonista con l’Olanda agli Europei di Germania e attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid. Secondo i rumors di calciomercato, Depay chiede un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione.

Tuttavia, per un giocatore del 1994, quindi 30enne, queste cifre sono ritenute ingiustificate dal fondo Oaktree, anche in assenza di una spesa per il cartellino. Depay avrebbe lo stesso impatto a bilancio di Correa, con un costo compreso tra i 9 e i 10 milioni di euro, e sarebbe solo leggermente più costoso di Arnautovic. Tuttavia, Correa non rientra più nei piani tecnici dell’Inter, e la Lazio ha mostrato interesse per un possibile ritorno del giocatore a Roma. Se Joaquin Correa venisse ceduto, si libererebbe lo spazio salariale necessario per investire su Depay.