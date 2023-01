CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar, per ora niente rinnovo e adesso è vicino al PSG

Calciomercato Inter news, Milan Skriniar dice no al rinnovo

Il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza all’Inter di Milan Skriniar continua a tenere banco in questo freddo mese di gennaio. Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso ed è fresco vincitore della Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan in qualità di capitano, sebbene la coppa sia stata poi alzata dall’indisponibile Samir Handanovic.

I dirigenti del club milanese hanno deciso di arrivare a proporre ben 6,5 milioni di euro all’anno a Skriniar come stipendio da percepire fino al giugno del 2027 ma l’interesse espresso dal Paris Saint-Germain ha sin qui rallentato il rinnovo al centrale classe 1995.

Le chances di vedere ancora Milan Skriniar con la maglia dell’Inter anche nella prossima sessione invernale di calciomercato sembrano dunque diminuire. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’entourage del ventisettenne nella giornata di ieri avrebbe comunicato alla dirigenza nerazzurra di non accettare la proposta di rinnovo di contratto offerta loro ma di volersi invece prendere ancora del tempo per valutare eventuali proposte ed opzioni per il futuro dell’assistito. Il PSG sembra dunque ora più vicino ad accaparrarsi Skriniar dato che i francesi gli potrebbero offrire addirittura 9 milioni di euro a stagione.

Nel frattempo non si placano i rumors relativi al possibile cambio di proprietà per l’Inter in questi giorni di calciomercato invernale. Intervistato da Sportmediaset, al riguardo il presidente Steven Zhang dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan ha dichiarato: “Vincere i derby, specie uno in un finale, è sempre emozionante. Negli ultimi 6-7 anni abbiamo vinto quattro trofei, è una grande soddisfazione per tutti noi. È un viaggio fantastico, devo ringraziare tutti quelli che mi fanno compagnia in questo viaggio, dai dirigenti ai tecnici ai giocatori. Se guardiamo al passato, abbiamo fatto le cose giuste. Finché sarò il presidente, i tifosi possono stare tranquilli: il progetto sarà concentrato sul vincere trofei.”

Secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, a margine del derby saudita, il numero uno nerazzurro avrebbe tuttavia incontrato diverse persone per parlare non solo di nuovi sponsor ma anche della possibilità di avere nuovi partner all’interno della stessa società lombarda.











