CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar smentisce la firma ma si lavora ai suoi sostituti

Calciomercato Inter news, Skriniar smentisce la firma con il PSG

In questa finestra di calciomercato invernale in casa Inter prosegue il tormentone legato alla partenza di Milan Skriniar. Lo slovacco ha il contratto in scadenza a giugno ed il suo procuratore ha già fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che non rinnoverà da ormai diverso tempo. Il Paris Saint-Germain si è mossa per il centrale ma per averlo subito l’Inter chiede almeno 20 milioni di euro mentre i francesi non si vorrebbero spingere oltre i 10 milioni.

SKRINIAR Al PSG?/ Calciomercato news, confermato l'addio all'Inter: "Sì, ho firmato"

Forti di un contratto che garantisca a Skriniar uno stipendio più alto rispetto a quello che avrebbe percepito a Milano, i parigini potrebbero anche aspettare di abbracciare il calciatore a parametro zero dal prossimo primo di luglio. Nella giornata di ieri era emersa la notizia della già avvenuta firma del contratto da parte del difensore con i transalpini ma lo stesso Skriniar ha poi smentito le presunte dichiarazioni rilanciate dai portali slovacchi. La situazione rimane poco definita e non si escludono sorprese da qui a martedì sera.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lindelof o Djalò per rimpiazzare il partente Skriniar

Calciomercato Inter news, Lindelof o Djalò al posto del centrale slovacco

I dirigenti dell’Inter si stanno in ogni caso muovendo nell’ottica di sostituire Skriniar tra questa e la prossima finestra di calciomercato. I nomi più caldi rimangono quelli emersi nelle scorse ore e quindi i candidati principali a vestire la maglia nerazzurra sarebbero Victor Lindelof del Manchester United e Tiago Djalò del Lille. Secondo Tuttomercatoweb.com, servono però 30/35 milioni di euro per riportare a Milano l’ex rossonero per cui i francesi avrebbero già respinto una prima bozza d’offerta da 20 milioni più 5 di bonus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Asta per Brozovic, in bilico anche De Vrij ed Acerbi

Calciomercato Inter news, per la fascia spunta Tierney dell’Arsenal

Un altro giocatore che potrebbe lasciare l’Inter in fase di calciomercato è Denzel Dumfries. L’esterno olandese piace a divers big d’Europa e la sua cessione farebbe comodo a sistemare il bilancio della società ma nel frattempo sembra che il Chelsea si sia chiamato fuori dalla corsa al giocatore avendo acquistato Malo Gusto dall’Olympique Lione per quella zona del campo. In caso di addio di Dumfries secondo la stampa britannica l’Inter avrebbe messo nel mirino Kieran Tierney dell’Arsenal per sostituirlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA