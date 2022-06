Calciomercato Inter news/ Sogno Lukaku ma occhio allo sgambetto del Chelsea

Calciomercato Inter news: sogno Lukaku ma il Chelsea…

Il grande sogno dell’Inter per il calciomercato estivo è Romelu Lukaku. Un anno dopo aver detto addio al club nerazzurro con destinazione Chelsea, il belga potrebbe tornare. L’amore bis con i Blues non è esploso e dunque il viaggio di ritorno potrebbe non essere così lontano. Come scrive Tuttosport, l’attaccante sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio per tornare in Italia.

L’Inter vorrebbe portare a termine l’affare entro il 30 giugno per usufruire del Decreto Crescita, ma la riuscita dell’operazione non è così scontata. Potrebbe infatti esserci lo sgambetto del Chelsea che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e dunque preferirebbe cederlo in Germania e in particolare al Bayern Monaco, che cerca un sostituto per Lewandowski. L’Inter ci spera ancora: è possibile che nell’affare venga inserito anche Stefan De Vrij.

Il calciomercato dell’Inter si muove anche in uscita. A poche settimane dalla scadenza del suo contratto con l’Inter, Andrea Ranocchia si prepara ad una nuova avventura. Il difensore andrà via a zero dopo un decennio passano in nerazzurro (con alcuni prestiti intermedi) e, spiega Sky Sport, su di lui c’è il Monza. Il club neopromosso cerca un rinforzo di esperienza in vista della prossima stagione, la prima in Serie A, e quello di Ranocchia sarebbe il profilo ideale. Il difensore ha già dato il suo ok al trasferimento.

