Calciomercato Inter News/ Sogno Scalvini per la difesa, Gagliardini verso Nottingham

CALCIOMERCATO INTER: SCALVINI PER IL POST-SKRINIAR

Ormai il calciomercato Inter è totalmente concentrato sulla cessione di Milan Skriniar: Beppe Marotta ha parlato dell’affare con il Psg ma è stato particolarmente criptico, dicendo che non è questo il momento di parlare con l’agente del calciatore slovacco. Certamente però l’Inter si deve premunire: lasciar partire Skriniar significherebbe anche creare un buco numerico nella rosa, anche perché Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sembrano difficilmente compatibili. Il sogno dell’Inter sarebbe quello di arrivare a Giorgio Scalvini, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta che quest’anno sta trovando parecchio spazio ed è ormai un titolare nella squadra di Gian Piero Gasperini.

Purtroppo però la concorrenza per lui, che sarebbe anche un colpo parecchio in prospettiva, è davvero folta e la base di partenza per il cartellino sarebbe di 40 milioni di euro. Dunque il calciomercato Inter considera altri prospetti: c’è per esempio Tiago Djaló, classe 2000 che gioca nel Lille ed è ormai nel giro della nazionale portoghese (convocato ai Mondiali, ma senza mai giocare e dunque con esordio ancora da fare) e poi Rodrigo Becao, che ha il vantaggio dell’esperienza in Serie A maturata con l’Udinese. Tuttavia quest’ultimo è un profilo che scalda meno, e infatti per il momento sarebbe considerato un piano B dalla società nerazzurra.

GAGLIARDINI VERSO LA PREMIER LEAGUE

Sempre parlando di calciomercato Inter, presto potrebbe arrivare la cessione di Roberto Gagliardini. Il centrocampista recentemente aveva lamentato lo scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi, di fatto aprendo all’addio al termine della stagione. La separazione però potrebbe arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato invernale: il contratto di Gagliardini è in scadenza, in ogni caso non sarà rinnovato e allora l’Inter sta seriamente considerando di venderlo adesso per monetizzare. Sulle tracce del centrocampista ci sarebbe il Nottingham Forest.

Il celebre club vincitore di due Coppe dei Campioni consecutive, tornato in Premier League dopo parecchi anni, sta arrancando in zona retrocessione ma ha forte disponibilità economica e infatti già in estate non si era fatto problemi a spendere. Le voci che rimbalzano dall’Inghilterra in queste ore sostengono che Gagliardini sarebbe entrato nel mirino della neopromossa; l’Inter valuta la situazione e di fronte a un’offerta adeguata potrebbe aprire alla cessione. Chiaramente però va considerato il fatto che il contratto in scadenza a giugno potrebbe “consigliare” il Nottingham Forest circa l’aspettare per avere il centrocampista a parametro zero; a meno che intervenga qualche altro interesse che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola…











