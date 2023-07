CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sommer vicinissimo, accelerata anche per Balogun (26 luglio 2023)

La telenovela del calciomercato dell’Inter sembra avvicinarsi a una conclusione, con l’arrivo imminente del nuovo portiere Yann Sommer. Il portiere svizzero, attualmente in Giappone con il Bayern Monaco per il ritiro estivo, sarebbe pronto a unirsi alla squadra nerazzurra a Osaka. Nonostante il via libera definitivo dei bavaresi non sia ancora arrivato, le parti sembrano sempre più vicine a raggiungere un accordo, e i 6 milioni di euro richiesti dal Bayern per liberare Sommer sembrano essere pronti ad essere pagati dall’Inter.

Sommer ha ribadito la sua intenzione di trasferirsi a Milano anche al suo attuale allenatore Thomas Tuchel, ottenendo il consenso per la sua partenza. Alcuni dettagli devono ancora essere definiti, come una possibile negoziazione sulla cifra richiesta dal Bayern e la ricerca di un sostituto per Neuer, il portiere titolare dei bavaresi, che è ancora fermo per infortunio. Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter, ha sottolineato l’importanza di avere il nuovo portiere al più presto per iniziare il lavoro e affinare l’impostazione tattica della squadra. Pertanto, Marotta e Ausilio hanno posto l’arrivo di Sommer come la priorità principale, rimandando ad un secondo momento la ricerca di un attaccante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI LAVORA PER BALOGUN

Proprio riguardo alla ricerca di un nuovo attaccante, un nome di calciomercato in chiave Inter che emerge è quello di Folarin Balogun, giovane talento di proprietà dell’Arsenal. Il calciatore statunitense di 22 anni ha avuto una stagione eccezionale con la maglia dello Stade Reims, segnando ben 21 reti in 37 presenze. Inzaghi spera di poter aggiungere un altro innesto in attacco dopo una stagione di successo culminata col raggiungimento della finale di Champions League, per un reparto da ricostruire dopo le partenze di Lukaku e Dzeko.

L’attaccante è valutato dagli “Gunners” intorno ai 30 milioni di euro, ma l’Amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, spera di non dover arrivare a spendere una cifra così elevata. Balogun stesso ha espresso il desiderio di trovare un progetto tecnico che gli dia l’opportunità di essere protagonista, dimostrando la sua determinazione nel cercare un posto dove giocare con continuità. L’Inter potrebbe essere una soluzione ideale per la punta americana, che con la sua potenza potrebbe esaltare le ripartenze di Simone Inzaghi.

