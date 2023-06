Calciomercato Inter News/ Sondaggio per Carlos Augusto, spunta l’idea Lukébakio (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA CARLOS AUGUSTO

Naturalmente non se ne parlerà ufficialmente prima di sabato, perché la priorità è la finale di Champions League, ma il calciomercato Inter si sta già guardando attorno in vista della prossima stagione. Alcune cose sono certamente da sistemare: innanzitutto la difesa, come già detto nei giorni scorsi, ma potrebbe cambiare qualcosa anche sulle fasce. Federico Dimarco ha di fatto raggiunto lo status di intoccabile, mentre Robin Gosens oltre a convincere poco ha anche qualche interesse da altri club: il tedesco potrebbe restare per fare il vice sulla sinistra, ma di fronte all’offerta giusta l’Inter non farebbe troppa resistenza.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Kessié e Vicario già all'assalto finale (8 marzo 2023)

L’alternativa a Gosens potrebbe essere Carlos Augusto: il brasiliano ha fatto faville con il Monza, sia nella stagione della promozione in Serie A che in un massimo campionato che i brianzoli hanno chiuso all’undicesimo posto. Su di lui è concreto da tempo l’interesse della Juventus, i bianconeri potrebbero ancora essere in vantaggio avendo già avviato contatti con il club ma attenzione all’Inter, che sotto traccia sta facendo qualche sondaggio e spera di bruciare la concorrenza, che certamente per Carlos Augusto non si riduce solo alla Vecchia Signora. Certamente, come già detto, prima i nerazzurri giocheranno la finale di Champions League, poi proveranno ad affondare il colpo…

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Idee per la difesa: occhi su Otamendi e Chalobah (6 giugno 2023)

PER L’ATTACCO SPUNTA LUKEBAKIO

Manovre anche in attacco per quanto riguarda il calciomercato Inter: Romelu Lukaku tornerà formalmente al Chelsea per fine prestito, il belga vorrebbe restare ma non è detto che il club nerazzurro trovi la quadra economica con i Blues. Al netto della posizione di Lukaku, potrebbe essere terminata l’avventura di Joaquin Correa e poi servirebbe anche numericamente qualcosa in più: per questo motivo l’Inter avrebbe messo gli occhi su Dodi Lukébakio, classe ’97 che ha il passaporto della Repubblica Democratica del Congo ma ha scelto di giocare per il Belgio, con cui ha già 7 presenze in nazionale maggiore. È un esterno offensivo, diciamo così, che negli ultimi tempi si è adattato a giocare in posizione più centrale guardando maggiormente la porta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Otamendi non rinnova con il Benfica: contatti già avviati (5 giugno 2023)

Non è un caso che nelle sue prime stagioni da professionista non abbia segnato tanto (25 gol in 7 anni tra Anderlecht, Tolosa, Charleroi, Watford, Fortuna Dusseldorf, Hertha Berlino e Wolfsburg) mentre quest’anno tornato nella capitale tedesca abbia realizzato 11 reti in Bundesliga. Un calciatore in crescita, che potrebbe anche essere utile per cambiare lo spartito tattico di Simone Inzaghi: il costo del cartellino è contenuto, resta da capire se Lukébakio possa essere il calciatore giusto per implementare e migliorare l’attacco di un’Inter che l’anno prossimo sarà chiamata, almeno come obiettivo, a vincere lo scudetto e ripetere la grande corsa in Champions League.











© RIPRODUZIONE RISERVATA