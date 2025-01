CALCIOMERCATO INTER, CARNESECCHI COME PORTIERE DEL FUTURO

In casa nerazzurra si continua a lavorare sia in campo che fuori se si pensa al calciomercato Inter per questo mese di trattative. I lombardi valutano diversi profili per sistemare la rosa di mister Simone Inzaghi sia nell’immediato che nel prossimo futuro. Una mossa che farebbe al caso dell’Inter riguarda senza dubbio l’acquisto di un nuovo portiere a cui affidare la difesa della porta nei prossimi anni considerando anche il fatto che il titolare svizzero Yann Sommer, arrivato nel 2023 dal Bayern Monaco, ha comunque già compiuto trentasei anni.

Calciomercato Inter/ A Bologna occhi su Fabbian, sondaggio anche per il giovane Bah (15 gennaio 2025)

In quest’ottica, nelle scorse settimane riguardo il calciomercato Inter si era appunto parlato dell’interesse manifestato dai lombardi nei confronti di Gianluigi Donnarumma, dato secondo i rumors in uscita dal Paris-Saint Germain e desideroso di tornare a milano dopo esser esploso nel Milan da giovanissimo. Eppure, questo affare sembra essere entrato in stand-by con i dirigenti interisti che avrebbero virato su altri profili, in particolare quello di Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Legato ai bergamaschi fino a giugno del 2026, il ventiquattrenne Carnesecchi sta attirando su di sè l’attenzione di molti addetti ai lavori e non solo grazie alle ottime prestazioni offerte con la squadra di mister Gasperini spingendo, come spiegato anche da Tuttomercatoweb.com, la Dea a chiedere non meno di 40 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. L’operazione potrebbe continuare sotto traccia e chiudersi poi in vista della sessione estiva.

Calciomercato Inter/ Davide Frattesi è stallo, Roma e Napoli nn mollano. Perez e Silvetti in ingresso?

CALCIOMERCATO INTER, IN ARRIVO IL GIOVANE PEREZ

Il calciomercato Inter è sempre attento ai giovani più interessanti del panorama calcistico internazionale con un occhio di riguardo verso il Sud America. A partire per esempio dal capitano Lautaro Martinez, sono diversi i giocatori provenienti da quella zona del Mondo che hanno lasciato il segno con la maglia nerazzurra e la società non smette mai di monitorare gli elementi più promettenti. L’ultimo giocatore finito nel mirino interista in questo senso è Tomas Perez, diciannovenne del Newell’s Old Boys.

Il passaggio in Italia del presidente del club rossonero Ignacio Astore avrebbe contribuito ad accelerare i contatti per il trasferimento del centrocampista Perez che dovrebbe arrivare a Milano per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Per Tyc Sports il classe 2005 sarà inoltre girato in prestito al Como fino a giugno dopo aver svolto le visite mediche di rito nei prossimi giorni per poi far parte della squadra B che verrà creata in maniera analoga alle già presenti Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro.

Calciomercato Inter/ Il sogno si chiama Nico Paz. Arnautovic può partire già a gennaio (14 gennaio 2025)