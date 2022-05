Calciomercato Inter news/ Spunta Mkhitaryan, novità su Perisic (ultime notizie)

Sono diversi i nomi accostati al calciomercato dell’Inter, ma la trattativa principale è sicuramente quella legata a Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e non ci sarà alcun rinnovo. Marotta e Ausilio fiutano il colpo a zero e i contatti tra le parti sarebbero a buon punto. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile blitz della Roma “grazie” a Totti, ma la dirigenza capitolina ha smentito: l’operazione è impossibile.

Il calciomercato dell’Inter è legato alla Roma anche per un altro motivo. Parliamo delle indiscrezioni che vogliono l’armeno Mkhitaryan tra i possibili rinforzi per Simone Inzaghi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un contatto risalente a un mese fa tra le parti: l’ex Manchester United si sarebbe proposto ai nerazzurri, che lo valutano con attenzione come possibile alternativa a Hakan Calhanoglu.

CALCIOMERCATO INTER: RINNOVI IN BALLO

Per quanto riguarda il fronte interno, il calciomercato dell’Inter è soprattutto legato ai rinnovi di contratto. La priorità porta il nome di Ivan Perisic. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’esterno croato ha bacchettato la dirigenza per il trattamento ricevuto ma dopo la partita di domani contro la Sampdoria è atteso un nuovo summit. La Gazzetta dello Sport spiega che il Biscione è pronto a mettere sul piatto un nuovo accordo: biennale da 6 milioni di euro a stagione, la stessa offerta della Juventus. Nelle scorse ore è arrivato anche il commento di Simone Inzaghi: “Spero possa restare anche Perisic, è un mio desiderio, ma incontrerò la società la prossima settimana e faremo un meeting per parlare del futuro. Fino a oggi ho pensato solo al campo, con il club c’è un bellissimo rapporto e a campionato concluso faremo il punto su tutto”. Tutto fatto, invece, per il rinnovo di contratto di Samir Handanovic: contratto fino al 30 giugno 2023 da 2,5 milioni di euro più bonus legati alle presenze.

