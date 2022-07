CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Stallo per Dybala, se parte Skriniar c’è Bremer

Calciomercato Inter news, la situazione di Skriniar e Dybala

L’Inter sta cercando nuovi rinforzi in questa prima fase del calciomercato estivo. In attacco l’obiettivo sembra essere stato individuato in Paulo Dybala, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus ma seguito anche da Milan e Napoli. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe in qualche modo già bloccato l’argentino non volendo e potendo però premere il piede sull’acceleratore. La strategia nerazzurra è infatti quella di cedere prima due attaccanti prima di abbracciare la Joya ed i maggior indiziati a partire sono Alexis Sanchez ed Joaquin Correa.

Un altro che potrebbe presto salutare Milano è invece Milan Skriniar, per il quale il Paris Saint-Germain si è mosso da alcuni giorni. Stando ai rumors, i transalpini sarebbero pronti a farsi avanti con una nuova offerta che si avvicini parecchio, anche tramite i bonus, ai 70 milioni di euro richiesti dall’Inter, che ha respinto la proposta di inserie Draxler nell’operazione. Una volta partito lo slovacco, allora i lombardi concentreranno i loro sforzi nell’aggiudicarsi Gleison Bremer del Torino mentre Milenkovic della Fiorentina avrebbe già dato il via libera e potrebbe rimpiazzare un altro partente come De Vrij.

Calciomercato Inter news, le parole di Mkhitaryan

Aspettando nuovi innesti dal calciomercato, l’Inter ha ufficializzato in questi giorni il tesseramento di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Roma ed il trentatreenne ha dichiarato: “Sono contento di aver già giocato per tre anni in Italia, adesso sono orgoglioso di essere un giocatore dell’Inter. Ci sono bambini che mi guardano e hanno il mio stesso sogno: vogliono arrivare in Serie A, io spero di essere d’esempio per loro. Djorkaeff è stato uno dei miei idoli, quando ero piccolo lo seguivo sempre. Ho anche una foto con lui: è stato un giocatore eccezionale, qui all’Inter ha segnato tanti gol e ha lasciato un segno nella storia di questo club. Anche io voglio lasciare un segno e vincere.”

