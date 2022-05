Calciomercato Inter news/ Tentazione Dybala, idea Suarez (ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RIVOLUZIONE IN ATTACCO!

Il calciomercato estivo avrà come protagonista l’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro in vista della prossima sessione e sono diversi gli obiettivi sul taccuino degli addetti ai lavori. Riflettori accesi sul reparto avanzato: Alexis Sanchez darà l’addio per scadenza di contratto e resta da valutare il futuro di Joaquin Correa.

Arrivato in estate dalla Lazio, l’attaccante argentino non ha convinto e non ha ripagato la fiducia di mister Inzaghi. L’ex Sampdoria fa gola in Liga: secondo quanto reso noto da La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono Siviglia, Betis Siviglia e Valencia. Senza dimenticare le voci sull’interessamento dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone: non sono mancate le indiscrezioni su un possibile scambio con Rodrigo De Paul, vecchio pallino del Biscione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE ULTIME NOVITÀ

Il calciomercato dell’Inter in entrata ha come grande protagonista Paulo Dybala. L’attaccante argentino darà l’addio alla Juventus a costo zero e Beppe Marotta fiuta l’affare. L’edizione odierna del Corriere della Sera conferma che il Biscione è in pole per l’acquisto della Joya. L’amministratore delegato nerazzurro è pronto a puntare sulla voglia di riscatto del fantasista, che potrebbe riformare il tandem con Lautaro Martinez. Attenzione però anche alle voci che arrivano direttamente dalla Spagna.

Il calciomercato estivo vedrà tra gli svincolati di lusso Luis Suarez e l’Inter potrebbe entrare nella lista delle pretendenti. Il sito specializzato Fichajes.net ha rivelato che sulle tracce del Pistolero ci sono Inter Miami, Aston Villa, Siviglia e appunto i nerazzurri. Il 35enne è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e difficilmente arriverà il prolungamento nelle prossime settimane. Infine, capitolo Ivan Perisic: Tuttosport rivela che la dirigenza meneghina ha messo sul tavolo un biennale da 4,5 milioni di euro bonus inclusi. Resta ancora ampia la distanza tra domanda e offerta: l’entourage del croato chiede un biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni di euro annui.

